Escupitajos e insultos entre ultras y el presidente del Ternana: "Les habría dado dos bofetadas"

Nuevo episodio oscuro y desagradable el que se vivió en una vez más en el fútbol, concretamente en la Serie B del Italia. Una escena que dejó presente la alta tensión que se vive con los aficionados más violentos de los clubes y que terminó con una trifulca en la que se vio envuelto el presidente del Ternana.

El conjunto de la segunda división cayó derrotado frente a la Cittadella por 2-1 y eso hizo que saltara por los aires la poca tranquilidad que imperaba en la entidad. Tras la renuncia del entrenador, Aurelio Andreazzoli, le tocó el turno a su máximo mandatario, Stefano Bandecchi.

El presidente de la Ternana acudió a hablar con los ultras del equipo tras el pitido final del encuentro y fue donde la peor cara de seguidores y del dirigente de la entidad pudo verse. Tras verse rodeado por pitos, abucheos o insultos, Bandechchi perdió los papeles y respondió de la peor de las maneras.

El Ternana, equipo de Serie B de Italia, perdió en casa y los ánimos se caldearon. El presidente del club se dedicó a escupir a los aficionados que protestaron.

En rueda de prensa lo admitió y dijo que tenía que responder a los escupitajos porque él no era Jesucristo.

El máximo dirigente se dirigió hacia ellos y, una vez les tuvo cerca, no dudó en escupirlos. Tras ello, el malestar de la grada se hizo sentir y tuvo que ser sujetado por otros miembros del club para evitar un enfrentamiento mucho más grave. Una situación que puso de manifiesto la mala situación que impera dentro del equipo.

Poco después de la derrota y con los ánimos más calmados, Stefano Bandecchi siguió enrocado en su posición y lo demostró en la rueda de prensa posterior. En ella, fue muy tajante y se mostró sin arrepentimiento de lo sucedido en el terreno de juego. Además, dejó claro que si por él hubiese sido, habría continuado con el enfrentamiento con los seguidores del club.

"Me escupieron, les escupí y nos insultamos. No estoy aquí para ser agredido y soy un hombre como cualquier otro. No soy Jesucristo y si me agreden, respondo. Cuatro imbéciles querían sacar lo peor de mí y lo lograron", apuntó ante los micrófonos, señalando a los ultras que le insultaron y abuchearon tras la derrota. "Puse el dinero en este club y me escupen por ello, así que los fanáticos son los que necesitan cambiar su actitud", agregó.

Crítica situación

La racha del Ternana ha caído en picado según iba avanzando el mes de febrero. El conjunto de la ciudad del centro de Italia ha visto cómo su rendimiento ha ido mermando según pasaban las jornadas. De hecho, no han conseguido ningún triunfo en sus cuatro partidos.

Suman dos derrotas consecutivas y otros dos empates, lo que hizo que su técnico decidiese abandonar el club antes de que las cosas fuesen a peor. Aún así, se encuentran lejos del descenso y con opciones de engancharse a los puestos de ascenso a la Serie A.

