Garnacho, "el Cristiano joven" que reta al Barça y su argentinización con mate para alejar a España

El FC Barcelona, en plena ola polémica por los pagos al exvicepresidente de los árbitros, recibe este jueves en el Camp Nou al Manchester United. El club ha puesto todo su empeño para frenar otra avalancha de aficionados rivales como en aquella eliminatoria fatídica contra el Eintracht Frankfurt, pero en el campo deberá vérselas con un chaval que es un huracán: Alejandro Garnacho (Madrid, 2004).

La Europa League se ha convertido en el mejor escaparate para Garnacho. Los dos últimos partidos de fase de grupos los jugó como titular, maravillando con su actuación contra la Real Sociedad con gol incluido, y ahora llega habiendo marcado también en el último partido frente al Leeds. Con varias bajas en los red devils, podría ser la oportunidad de ver de nuevo en el once a este talento que vino al mundo en España.

Nacido en Madrid, hace meses que eligió otro camino al de jugar en la selección española. Se decantó por Argentina, país de su madre y que le abrió las puertas de la absoluta hace casi un año (marzo de 2022). Aunque luego llegó a estar en las quinielas para ir convocado por Scaloni al Mundial de Qatar, que ganaría la 'albiceleste', no recibió la llamada. Eso hace posible todavía que juegue con España.

[Alejandro Garnacho, el madrileño de 18 años que revoluciona la Premier y eligió no jugar con España]

Si bien sobre el papel aún hay alguna opción -no ha debutado en partido oficial con los 'mayores'-, en realidad la posibilidad es mínima. La AFA, la Federación argentina, ha hecho muy bien el trabajo para seducir a Garnacho desde que supo de su interés de jugar con una selección que animó de crío indistintamente a como lo hacía con la española. El departamento de scouting sabía de su talento y Luis Scaloni quiso comprobarlo de cerca. En su primera llamada, Alejandro conoció a Leo Messi.

Garnacho había jugado con los juveniles en Las Rozas, pero ahora lo hace con la sub20 argentina. No pudo ir al último Sudamericano, ya que el United no cedió al no ser obligatorio en una ventana 'extraoficial' del calendario FIFA. Recibió de Mascherano, el seleccionador, la promesa de que iría al Mundial que se jugará en Indonesia entre mayo y junio, algo que finalmente no ocurrirá por el fracaso argentino en el torneo continental.

Alejandro Garnacho con la equipación de Argentina cuando era un niño

Aún así, esos son los gestos que poco a poco han ido integrando más a un Garnacho que no estaba tan hecho a las costumbres argentinas. Solo hay que escucharle hablar con su acento madrileño cerrado, de los del 'ejque', de las jotas muy marcadas y acabar en 'z' las palabras que terminan en 'd'. Un chaval de 'Madriz'.

Pero en el último año han cambiado en la vida de Garnacho muchas cosas, que no están tan relacionadas con el fútbol. En cada convocatoria con Argentina, con la absoluta o a Sub20, se ha empapado de la identidad albiceleste. En su primera vez, como 'bautizo', le hicieron cantar subido a una silla una canción de Ozuna. El verdadero detalle de argentinización no fue ese sino aprender a tomar mate, esa infusión de aroma ahumado que se bebe en un recipiente que recibe el mismo nombre.

[#Argentina🇦🇷] ¡Cante Garnacho! 😅



👉🏻Los jóvenes primerizos de la “Scaloneta” tuvieron su bautismo y cantaron, por ejemplo, al ritmo de Ozuna. 🎵 ¡Mirá! pic.twitter.com/ykz8kjB4X1 — Gambeta (@GambetaLP) March 24, 2022

El contacto desde la AFA con Garnacho es fluido, aunque sea por teléfono. Se le quiere cerca, una misión para la que se ha convertido en el mejor aliado Lisandro Martínez. El central de 25 años, uno de los 26 campeones del mundo, fichó el pasado verano por el Manchester United y es un apoyo para el joven delantero en el equipo. Más pronto que tarde espera volver a abrir la puerta del vestuario de la selección absoluta a su "hermano", como presumen de llamarse en redes sociales.

Todo lo que haga falta para que este talento no se escape, piensan en la AFA. Ya hubo susto cuando Garnacho, en una rabieta propia de la juventud, mostró su enfado con varios likes a publicaciones que criticaban que no entrara en la lista definitiva de Argentina para el Mundial, a pesar de estar en la prelista y de las lesiones de última hora de Nico González, Joaquín Correa y Lo Celso. Por suerte para los argentinos, la situación parece haberse reconducido y se tiene la certeza de que para la siguiente Copa del Mundo, en 2026, será pieza importante para la defensora del título.

El United frena al Real Madrid

En Mánchester también quieren atarle como sea. Su contrato termina en junio de 2024 -y no en 2023, como se ha llegado a decir- y desde Old Trafford buscan zanjar este asunto como sea. La primera oferta de renovación fue rechazada, pero las conversaciones han continuado con sus representantes -la agencia Leader Sports Management- y están avanzadas.

Clubes europeos han llamado a su puerta. A destacar el Real Madrid, que ya le quiso cuando jugaba en el Atleti -el United le compró por 420.000 euros en 2020- y no se ha olvidado de él. Aún así, en el club blanco lo ven realmente difícil por el fuerte interés de la entidad inglesa por retenerle en vista de sus buenas actuaciones con solo 18 años.

La felicitación 'madridista' de Alejandro Garnacho a su hermano

Curiosamente, esta semana Garnacho compartió una foto felicitando a su hermano pequeño en la que aparecían ambos de niños vistiendo del Real Madrid. El blanco le atrae, es evidente, y si sigue su progreso la puerta se mantendrá abierta a medio y largo plaza para cumplir un sueño. Ese sueño que tenía su ídolo, Cristiano Ronaldo, con quien ha coincidido unos meses en el United y con el que ahora le comparan.

Paul Scholes, leyenda de la identidad, se rindió a Garnacho tras su reciente gol contra el Leeds: "Este club ama a los artistas y Alejandro es como un Cristiano joven conduciendo la pelota", dijo. Y añadió: "Tiene calidad real. Lo que más me gusta de él es que es directo, que corre y va a regatear a los defensores todo el tiempo. Es un extremo que puede ir por todos lados y eso le hace imprevisible", dijo el de Salford.

En el United no quieren arriesgarse a perder a un talento que consideran clave para el futuro. "Los derechos de imagen y la duración final del contrato siguen siendo puntos en discusión", informó el periodista Fabrizio Romano sobre la fase actual de las negociaciones. A pesar de ello, la firma se empieza a dar por hecha de cara a los próximos meses.

Así está el panorama con una de las sensaciones de la temporada en Inglaterra. Hijo de Álex y Patricia Ferreyra Fernández y madrileño de nacimiento, pero nacionalizado con Argentina, la tierra de Diego y Lionel, del mate y los asados. Este jueves, Garnacho tiene una cita con el Barça y el Camp Nou.

Sigue los temas que te interesan