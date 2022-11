Alejandro Garnacho, el madrileño de 18 años que revoluciona la Premier y eligió no jugar con España

Las últimas semanas han sido algo parecido a un sueño para Alejandro Garnacho (Madrid, 2004). Ha sido elegido MVP en 4 de los últimos 5 partidos que ha jugado con el Manchester United y acumula récords de precocidad con la camiseta de los red devils. Es la nueva sensación de la Premier League y, aunque nació en España, juega para otro país: Argentina.

Todo el mundo habla de Garnacho, especialmente en Inglaterra. Con 18 años está confirmando lo que se venía avisando hace algunos años. Aquí hay una estrella del fútbol en ciernes y hay que disfrutarla. En diez días ha marcado dos goles y asistido en otros dos. No le pesa la responsabilidad ni la camiseta de un clásico como el United.

Pronto dará el salto internacional, si sigue así. Al Mundial de Qatar no irá, pero España ve cómo se le escapa un talento de esos que pueden ser generacionales. Criado en las canteras de Getafe y Atlético de Madrid, primero fue el United el que lo 'birló' y está en proceso de hacerlo la selección argentina.

[El talento que la Selección ficha y el que pierde: los nacionalizados cambian el futuro del fútbol español]

Garnacho nació en Madrid el 1 de julio de 2004. De padre español y madre argentina, tiene la doble nacionalidad. Durante su infancia nunca llegó a vivir fuera de la capital española y cuando lo ha hecho ha sido solo desde su fichaje por el United. A Mánchester se trasladó hace dos años, en octubre de 2020.

El United le fichó con 16 años. Garnacho buscaba algo más para su carrera y el club inglés se lanzó con fuerza a por él. Tanto que hicieron inútiles los intentos del Atleti por renovarle, igual que la propuesta que tenía también del Borussia Dortmund.

Otro club que puso el ojo en él fue el Real Madrid. Le quiso, pero entonces existía un pacto de no agresión entre las canteras del club blanco y el rojiblanco. La cosa no pasó de eso. Es ese mismo pacto que hace meses se rompió cuando el Atleti 'tocó' a varios canteranos merengues y desde Valdebebas se vengaron fichando al cadete Jesús Fortea.

El Atleti recibió una compensación económica por la marcha de la joya de su cantera y así se despidió Garnacho del fútbol español. Antes había salido de un club de barrio, de donde pasó a la cantera del Getafe y luego, con 11 años, empezó a vestir de rojiblanco. Muchos veían que podía haber sido un símbolo atlético como lo fue Fernando Torres.

El movimiento de Argentina

Garnacho pasó por las categorías inferiores de la Selección. Llegó a debutar con la sub18, junto a madridistas como Rafael Obrador o Julen Jon Guerrero -hijo del mítico delantero- y el culé Ilias Akhomach. Pero su corazón estaba dividido, puesto que toda su vida también había sido fan de la selección argentina.

Esa pasión se la trasladó su madre. De niño, Alejandro veía los partidos de España y Argentina. "Animaba a las dos selecciones", llegó a decir hace un tiempo en una entrevista con los medios oficiales del United. Lo de sus raíces y su predisposición a vestir la albiceleste llegó a oídos de la Federación argentina y sus empleados actuaron.

Nico Paz, a la izquierda, y Alejandro Garnacho, con la selección de Argentina sub20 Europa Press

Scaloni llamó a Garnacho con la selección absoluta el pasado mes de marzo. No fue el único chaval que se estrenó en aquella convocatoria, ni siquiera el único al que llamaban con el fin de 'reclutar' para Argentina. Entre los que fueron también estaba Nico Paz, canterano del Real Madrid que nació en Tenerife y es hijo del exfutbolista argentino Pablo Paz.

Era una declaración de intenciones de Argentina. Quería a los chicos para armar el futuro de la selección y con ellos se tuvo el gesto de convocarlos siendo casi niños, pudiendo compartir concentración con gente como Leo Messi. Garnacho no llegó a debutar, pero sí lo ha hecho con la Sub20 (lleva cuatro partidos y cuatro goles).

El testigo de Cristiano Ronaldo

Garnacho está causando impacto mundial. Debutó el 28 de abril de este año con el primer equipo del United y esta temporada ya está metido totalmente en la dinámica del grupo. El pasado 3 de noviembre marcó su primer gol, en Europa League ante la Real Sociedad. Fue el tanto de la victoria (0-1) y se convirtió en el jugador extranjero más joven en marcar con el club inglés en competición europea. El récord pertenecía hasta entonces a una leyenda, George Best.

Igual que compartió concentración con Messi, Garnacho es ahora compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Quizás no por mucho tiempo, por lo tensa que está la situación en el club con el portugués, pero Alejandro está aprovechando estos meses para disfrutar de jugar y aprender del futbolista que es su gran ídolo. Cuando marcó en Anoeta, a pase del '7', le pidió permiso para celebrarlo como él. Y eso hizo.

Alejandro Garnacho celebra un gol con el Manchester United Europa Press

El show de Garnacho ha seguido. Luego fue titular contra el Aston Villa en un partido de Premier y a los días se volvió a medir al mismo rival, esta vez en la Carabao Cup. El madrileño salió al campo cuando el United perdía 1-2, pero el equipo de Ten Hag remontó con goles de Rashford, Casemiro y Lisandro. Garnacho dio el pase de gol a los dos últimos, convirtiéndose en el jugador más joven en dar dos asistencias en un mismo partido con el Manchester United.

El broche lo puso este último domingo, en otro partido de Premier. El United empataba en casa del Fulham y Garnacho salió al campo a jugar los últimos 20 minutos. A pesar de sus 18 años, se creció en la adversidad. Le gusta la presión y sentirse al límite. Y en un arranque de adrenalina, ya en el minuto 93 de partido, marcó el gol que dio los tres puntos a su equipo. La locura se desató por completo.

Su primera polémica

Habiendo explotado a la puerta del Mundial, en Argentina se llegó a rumorear con su inclusión en la lista de 26 de Scaloni. Fue el ruido lo que quizás ilusionó a Garnacho, que antes de definirse los nombres elegido dio me gusta a un tuit que pedía su convocatoria. En el mensaje se criticaba a algunos históricos, como Dybala, Joaquín y Ángel Correa o Lo Celso.

Fue sin duda un error propio de la juventud. Algunos no le han dado importancia, pero otros lo han utilizado para cargar contra él. Es la primera polémica en la que se ve envuelto y se ha encontrado con el repudio de algún argentino que no le considera de los suyos por no haber nacido en Argentina. "No como choripán" o "no conoce el dulce de leche" fueron algunos de los comentarios que se usaron en su contra en la televisión del país sudamericano. También le echaron en cara que tenga a Cristiano de ídolo.

Líos aparte, Garnacho ya está aquí. A la vuelta del parón del Mundial deberá de mostrar que lo suyo no ha sido algo fugaz. Es el primero que ha de saber que esto solo acaba de empezar y que lo difícil viene ahora. Se le ve capacitado para ello.

Es un futbolista de nueva generación, de los que se dejan ver por TikTok entre la gente de su edad y cosas de ese estilo. Es normal. Pero en el campo se transforma y desprende ese aroma que ha acompañado a los grandes futbolistas a lo largo de toda la historia. Un nuevo fenómeno revienta la puerta.

Sigue los temas que te interesan