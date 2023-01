La nueva vida de Gareth Bale tras su retirada: de su carrera como golfista a embajador de Gales

Gareth Bale lo ha ganado prácticamente todo en el mundo del fútbol. Ha sido un jugador exitoso, fruto de haber militado en grandes equipos como el Real Madrid o el Tottenham, aunque para muchos quedará la incógnita de hasta dónde podría haber llegado el galés si realmente se lo hubiera propuesto dados los últimos malos años de su carrera deportiva.

Con un sabor de boca agridulce puso fin el pasado 9 de enero a su vida como futbolista profesional. Lo hizo de manera sorprendente e incluso un poco desde el ostracismo, después de su última experiencia en los Los Ángeles FC de la MLS donde apenas llegó a jugar durante seis meses. Así, de manera abrupta y después de muchos rumores, decidió colgar las botas para abrirse camino en una nueva aventura, descubrir cómo es todo más allá del fútbol.

Por suerte para él, durante años se ha encargado de volcarse, algunos decían que en exceso, con otro deporte diferente al balompié. Su gran pasión siempre fue el golf, y en numerosas ocasiones se le pudo ver cogiendo un palo de la mano y buscando hoyos, incluso cuando estaba lesionado. Aquella ya mítica bandera de sus compañeros de selección en la que se podía leer "Gales, golf, Madrid, por ese orden" bien pudo ser una premonición de lo que estaba por llegar para el exjugador una vez que consumara su retirada.

Precisamente dos de esas tres premisas, Gales y el golf, son las que van a centrar la nueva vida de Gareth Bale. Por un lado, en la selección de su país están estudiando la manera de encajar al ex del Real Madrid en su organigrama. Por el otro, el galés va a poder cumplir uno de sus grandes sueños próximamente, el de meterse de lleno en el circuito profesional de golf y disputar su primer torneo serio.

El golf

Mientras estuvo activo, el golf le causó más problemas que beneficios a Gareth Bale. Su pasión casi desmedida por este deporte le llevó a practicarlo hasta en aquellos momentos en los que, quizás, no era demasiado conveniente. Eso le costó varias críticas de los aficionados y generarse una imagen en ocasiones poco profesional sobre todo durante su etapa en el Real Madrid.

Ahora, una vez que ha colgado las botas puede dedicarse en cuerpo y alma a su gran pasión. De hecho, su sueño de jugar como profesional se cumplirá a los pocos días de su retirada porque en este mes de febrero sus deseos se harán realidad. Bale jugará en el AT&T Pebble Beach Pro-Am, una competición que forma parte del PGA Tour y que se disputa desde el 2 hasta el 5 de febrero en California.

El propio Gareth se mostró exultante al anunciarlo a través de sus redes sociales: "Encantado de anunciar que participaré en el AT&T Pebble Beach Pro-Am a principios del mes que viene. ¡Vamos!", dijo junto a una foto suya golpeando una bola. Esto no significa que, de aquí en adelante, el galés vaya a convertirse en golfista profesional, aunque tampoco es algo que se descarte viendo su empeño en triunfar en este deporte.

De hecho, incluso una de las grandes estrellas actuales del golf como es el español Jon Rahm se deshizo en elogios hacia él hace poco en una entrevista en tono de broma: "Le dije a Gareth que 'no puedes ser tan bueno en el fútbol profesional y en el golf al mismo tiempo, simplemente no me parece justo'. No se puede dedicar a una sola cosa y tener tanto talento para el golf. No es justo en absoluto", dijo de manera jocosa.

La selección de Gales

Su otra gran pasión durante su etapa como futbolista profesional siempre fue la selección de Gales. Especialmente sonados fueron sus últimos y repetidos episodios en los que, estando lesionado en el Real Madrid, se recuperaba casi de manera milagrosa para jugar con el combinado nacional y después volvía a recaer de sus molestias físicas para no jugar más con su club.

De hecho, con el equipo de Gales se le vio su mejor nivel de los últimos años y demostró que, si quería, podía seguir siendo un futbolista excepcional. Anotaba goles, se sentía la referencia y se echaba al equipo a sus espaldas para firmar actuaciones brillantes. Su último gran objetivo fue el de clasificar a su país para el Mundial 2022, era casi su servicio final a la Selección y lo consiguió. Después, no pudo brillar en Qatar y cayó eliminado a las primeras de cambio, pero esa ya era otra guerra.

Sin embargo, una vez retirado, la selección de Gales planea la forma de que su estrella internacional siga vinculado con el equipo. De hecho, el Daily Mail llegó a publicar hace unos días algunas de las fórmulas que se plantean en la Federación para que su imagen siga asociada a una escuadra que con su marcha pierde sin duda proyección y muchas de las escasas oportunidades deportivas que tenía.

Uno de los papeles que quieren ofrecerle al exjugador es el de embajador. Al igual que tienen otras federaciones u otros clubes, la imagen de Gareth Bale sigue siendo más que reconocida y eso es un gran activo del que Gales no se quiere desprender. Además, esto le permitiría seguir en contacto con los futbolistas durante las concentraciones, y eso es algo que en la Federación creen que sería muy positivo para el rendimiento de la selección galesa.

"Me encantaría que Gareth siguiera involucrado de alguna manera", llegó a decir de manera abierta Rob Page, el seleccionador galés. Además, el técnico prosiguió con sus declaraciones en la misma línea: "Tendremos esa conversación, pero tiene mucho que ofrecer. Incluso su presencia en el vestuario, solo su presencia en los hoteles, es algo en lo que estaría muy interesado".

Por el momento, todo sigue en un estado de espera, pero seguramente pronto se produzcan noticias al respecto. Lo que sí es firme es el deseo de la Federación de rendirle un homenaje a su mayor estrella de los últimos años y el partido que se disputará en Cardiff en el mes de marzo parece un escenario inmejorable.

