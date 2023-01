La gran crítica de Ibrahimovic a Argentina de la que solo se salva Messi: "No ganarán más"

Zlatan Ibrahimovic suele ser uno de los futbolistas que más claro hablan desde hace años. En ocasiones se le ha tachado de prepotente o de soberbio por algunas de sus declaraciones, y ahora ha vuelto a encender la mecha con su última aparición pública. En ella ha hablado sobre la campeona del mundo, Argentina, y de nuevo no ha tenido ningún problema en decir las cosas como las piensa.

Así, el sueco cargó duramente contra todos los futbolistas del combinado albiceleste a excepción de uno, Leo Messi, con quien compartió vestuario en el Fútbol Club Barcelona. Tan sólo 'La Pulga' se salvó de las críticas airadas del delantero, que mostró su disconformidad con la manera de actuar de los jugadores argentinos en algunos momentos de la Copa del Mundo.

"No estoy preocupado por Messi, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina porque no van a ganar nada más. Messi lo ha ganado todo y será recordado, pero el resto que se portó mal, eso no lo podemos respetar", comentó Ibrahimovic. No se quedó ahí, porque sus críticas fueron a más: "Esto viene de mí, estoy hablando como un jugador profesional de primer nivel, es una señal de que ganarás una vez, pero que no volverás a ganar. No se gana así", espetó.

[Ibrahimovic se monta un refugio lejos de la civilización para volver a jugar al fútbol con 41 años]

Todo esto viene a tenor de algunas imágenes que se vieron en determinados momentos en el pasado Mundial. Una de ellas fue la polémica celebración de los futbolistas de Argentina sobre los jugadores de los Países Bajos al conseguir el pase de eliminatoria en la tanda de penaltis. Otro instante de lo más polémico fue la celebración del 'Dibu' Martínez cuando recibió el premio al mejor portero del torneo, un galardón que se colocó a la altura de sus partes íntimas.

Mbappé volverá a ganar

En esta charla que el delantero sueco mantuvo con France Inter, Zlatan Ibrahimovic también tuvo tiempo para hablar de Kylian Mbappé. Sobre el ariete francés del París Saint Germain tan solo tuvo palabras buenas y quiso además lanzarle un guiño ya que comentó que está seguro de que volverá a ganar un segundo Mundial.

El del PSG firmó una actuación brillante en la final aunque se quedó sin el título: "Messi es considerado el mejor jugador de la Historia y estaba convencido de que iba a ganar. Pero también estoy convencido de que Kylian Mbappé todavía ganará una Copa del Mundo más", comentó el sueco.

"ESTOY PREOCUPADO POR LOS DEMÁS JUGADORES DE ARGENTINA, PORQUE ELLOS NO VAN A GANAR NADA MÁS. EL RESTO SE PORTÓ MAL Y ESO NO SE PUEDE RESPETAR", el mensaje de Zlatan Ibrahimovic a la hora de hablar sobre la consagración de la Selección Argentina en el Mundial.



¿Qué opinas? pic.twitter.com/IQjoEBw2n3 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2023

Además, lamentó la derrota del galo en la pasada final de Qatar: "Lo siento por él, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro, no estoy preocupado por Mbappé", afirmó el espigado delantero.

A sus 41 años, Zlatan Ibrahimovic se sigue resistiendo a retirarse pese a que sus problemas físicos son palpables. El delantero se sigue recuperando de una grave lesión del tendón de Aquiles y de la rodilla, y por eso todavía no ha podido debutar esta temporada con el AC Milan, su equipo. El sueco tiene contrato hasta que finalice este curso, pero se sigue viendo con fuerzas para continuar en el fútbol.

Sigue los temas que te interesan