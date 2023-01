Neymar, señalado en Francia tras la derrota del PSG: "Es el mayor fracaso de la historia del fútbol"

El PSG afrontaba este domingo un partido importante para mantenerse como líder destacado de la Ligue 1. El conjunto parisino volvía a contar con sus tres estrellas en el tridente de ataque. Messi, Mbappé y Neymar eran los encargados de llevar el peso del equipo en sus espaldas, sin embargo, la noche se tornó en tragedia para los de Galtier.

Una inesperada derrota frente al Rennes gracias a un solitario gol de Hamari Traoré mostró las debilidades del PSG. Un partido donde sus grandes estrellas han quedado retratadas y que les ha hecho perder gran parte de su ventaja en lo alto de la clasificación, donde solamente están tres puntos por delante del sorprendente Lens.

La derrota ha causado estragos en la prensa, que no ha dudado en señalar a varios de los jugadores como principales causantes del estrépito mostrado en la última jornada. El más damnificado ha sido Neymar, el futbolista brasileño ha sido duramente atacado por la prensa gala.

Neymar, durante el partido frente al Rennes. REUTERS

"Como contra el Angers a mediados de semana, el brasileño bajó demasiado a buscar balones e intentó demasiadas veces marcar la diferencia en solitario. El resultado fue que perdió balones en zonas complicadas y casi nunca causó peligro en el área del Rennes. Una actuación preocupante a un mes del Bayern", reza L'Equipe sobre su actuación, que pone en el foco el futuro del club en la Champions League.

"¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?", apuntó el periodista Daniel Riolo. El enorme desembolso realizado por el PSG en el verano de 2017, donde logró el traspaso del brasileño por una cantidad de 220 millones de euros. Un precio que le ha ido pesando a lo largo de su estancia en París, pues es el traspaso más caro.

[El PSG, acorralado por la ciudad de París: "El Parque de los Príncipes no está a la venta]

"No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos de Final 8 en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida", agregó dicho periodista sobre las actuaciones de Neymar en el club.

Números reseñables

Lo cierto es que Neymar está realizando una temporada razonablemente buena, ya que ha estado disponible en gran cantidad de partidos para el PSG y ha aportado bastante dentro del terreno de juego. En total, suma 15 goles y 13 asistencias en 23 partidos. Unas cifras nada desdeñables y que han permitido al su equipo ser líder de la Ligue 1 y estar en los octavos de final de la Champions League.

Sigue los temas que te interesan