El PSG, acorralado por la ciudad de París: "El Parque de los Príncipes no está a la venta"

El París Saint Germain está acostumbrado a conseguir prácticamente todo lo que quiere a base de talonario. En cada mercado, el club que preside Nasser Al-Khelaïfi es uno de los grandes protagonistas y realiza grandes inversiones, pero ahora parece que, en otro aspecto, se va a encontrar con un hueso duro de roer.

El PSG tiene la firme intención desde hace un tiempo de convertirse en el dueño del Parque de los Príncipes, el estadio que actualmente es de propiedad municipal, y por eso ha llegado a entablar conversaciones con el Ayuntamiento de París para tratar de acometer la compra. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo y el divorcio entre las partes está más cerca que nunca de producirse, con las negativas consecuencias que eso puede acarrear para todos.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, fue tajante en sus últimas declaraciones: "El Parque de los Príncipes no está a la venta y no será vendido. Es una posición firme y definitiva". Con estas palabras, la política no dejó ningún lugar abierto a la esperanza o a que se puedan producir nuevas negociaciones al respecto, por lo que el Ayuntamiento de la capital francesa no cambiará de postura.

[La ruina del PSG, al descubierto: Messi, Ramos, Mbappé y los sueldos más altos de la Historia]

La oferta del PSG

El París Saint Germain llegó a ofrecer cerca de 40 millones de euros al Ayuntamiento de París por hacerse con la propiedad del Parque de los Príncipes, una cifra que desde el Consistorio consideran prácticamente ridícula. De hecho, tasan este emplazamiento en unos 250 o 300 millones de euros, es decir, unas siete veces más de lo que puso sobre la mesa el PSG.

En el club lamentan la postura tomada por el Ayuntamiento de París y la tachan de "decepcionante", además de afimar que "todo el mundo sale perdiendo". Piensa el París Saint Germain que esto abre un nuevo horizonte peligroso incluso para la propia ciudad: "El PSG se ve obligado a encontrar opciones alternativas para relocalizar el club, lo que priva a París de una gran inversión".

Nasser Al-Khelaïfi llegó a proponer una remodelación del estadio para su ampliación. Consideran en la entidad que el aforo actual de 48.000 es insuficiente para acoger partidos de primer nivel como los que disputa en la Champions League, y quiere aumentar la capacidad hasta los 60.000 espectadores. Eso sí, tan solo acometerá esta reforma si es el propietario del estadio.

Anne Hidalgo comentó, por su parte, que está dispuesta a ayudar al PSG en esta modernización del estadio, pero recordó que está construido sobre el túnel del Periférico y que allí no se puede excavar, por lo que sería algo complicado. Actualmente, el club abona a la ciudad un millón de euros por cada temporada en la que disfruta de este emplazamiento.

El París Saint Germain se ha planteado otras vías como la de construir otro estadio a las afueras de París o incluso marcharse al estadio de Saint Dennis, aunque ambas opciones parecen complicadas bien por logística o bien por motivos económicos.

Sigue los temas que te interesan