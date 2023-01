Cantona ataca a Cristiano Ronaldo: "No se da cuenta de que ya no tiene 25 años"

La llegada de Cristiano Ronaldo terminó con los rumores. Un nuevo destino para el portugués donde poder recuperar las sensaciones que había perdido en el Manchester United durante los últimos meses. Su comportamiento con los 'red devils' no fue el más adecuado y por ello decidió marcharse a Arabia Saudí.

Ahora, unas semanas después de hacer oficial su llegada al Al-Nassr, ha sido una leyenda del mundo del fútbol el que le ha atacado duramente. Se trata del siempre polémico Eric Cantona. El francés atizó duramente la actitud de Cristiano Ronaldo y se mostró muy contrario a sus ideas sobre el terreno de juego.

"Hay dos tipos de veteranos: el que quiere jugar todos los partidos porque todavía cree que tiene 25 años y el que se da cuenta de que no tiene 25 años y que está aquí para ayudar a los jugadores jóvenes, sabe que no jugará todos los partidos, pero es consciente que tendrá su momento", explica el exfutbolista francés.

Un duro ataque a Cristiano Ronaldo, al que achaca que no ha sido capaz de asimilar que ha entrado en el supuesto declive de su carrera. Sus altas exigencias y sus desprestigios a Ten Hag en el Manchester United acabaron con su regreso al conjunto inglés de manera prematura.

"Hay jugadores que ayudan a los nuevos: Ibrahimovic todavía lo hace con el Milan, Ryan Giggs o el propio Maldini cuando estaba en el Milan. Cristiano Ronaldo no se da cuenta de que no tiene 25 años", recalcaba Cantona en una comparación con otros jugadores que cambiaron su rol una vez iban cumpliendo años.

"Ya es mayor y no es consciente de que, en lugar de no estar feliz por no jugar todo debería aceptar la situación: 'Está bien, no tengo 25 años, no puedo jugar siempre, pero ayudaré a los jóvenes y aceptaré mi situación'", agregaba a vueltas sobre la edad del portugués.

Unas duras palabras de Cantona sobre Cristiano Ronaldo, que todavía no ha debutado con el Al-Nassr y que espera hacerlo en unos días en un amistoso frente al PSG de Leo Messi en un mix de futbolista de su equipo con el Al-Hilal. Una oportunidad para ver al futbolista portugués con su nueva camiseta en Arabia Saudí.

"Es difícil pero tenemos que aceptarlo. El final de una carrera es como morir, pero tienes que empezar otra cosa. Y antes de morir, te estás haciendo viejo y tienes que aceptar que te estás haciendo viejo. No puedes hacer las cosas que antes hacías", fue el culmen de la reflexión de Cantona sobre Cristiano.

Reencuentro con el Real Madrid

Cristiano Ronaldo dejó una de las imágenes de la semana. El futbolista portugués acudió al entrenamiento del Real Madrid, que está disputando la Supercopa de España en Arabia Saudí, y allí compartió momentos con algunos de sus excompañeros, con el técnico Carlo Ancelotti o con leyendas como Roberto Carlos o Chendo.

Un momento que fue captado por las cámaras y que dejó una de las imágenes más esperadas. Además, los futbolistas del Real Madrid no dudaron en compartir las instantáneas con Cristiano, que posó encantado con varios de ellos.

