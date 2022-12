Messi y el PSG alcanzan un principio de acuerdo para la renovación

Ni volver al Fútbol Club Barcelona ni comenzar una nueva aventura en el Inter Miami de David Beckham. Leo Messi continuará en el Paris Saint-Germain. Al menos eso es lo que confirman desde Francia después de la final del Mundial de Qatar, en la que, además, el jugador argentino se proclamó campeón con Argentina.

Tal y como informa Le Parisien, ya hay principio de acuerdo entre Messi y el PSG para la renovación del futbolista argentino. Aunque todavía quedan algunos flecos para cerrar la prolongación de su contrato. Detalles que las partes negociarán cuando la 'Pulga' regrese de sus vacaciones tras la Copa del Mundo.

Estos flecos que faltan para alcanzar el acuerdo definitivo para la renovación de Messi son dos. Por un lado, los años de duración del nuevo contrato que unirá al '30' del PSG con el club parisino. Por otro, el nuevo salario que percibirá el siete veces Balón de Oro tras estampar su firma.

Leo Messi, en un partido del PSG de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Tanto el PSG como Messi llevan negociando durante varios meses. De hecho, este principio de acuerdo fue alcanzado a primeros de diciembre. Sin embargo, al estar disputando el futbolista el Mundial de Qatar no ha salido a la luz hasta ahora la noticia.

Según el medio anteriormente citado, el entorno del jugador argentino, así como su padre, Jorge Messi, han ido manteniendo diferentes conversaciones con Luis Campos y el propio Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Todo para encontrar una vía a la continuidad de Leo en el Parque de los Príncipes.

[Messi culmina su consagración como gran leyenda del fútbol al ganar el Mundial de Qatar]

También en esta información se destaca que la intención de ambas partes era la voluntad de seguir juntos. De hecho, el PSG ya tiene la oferta en cuanto a años y a dinero para el futbolista. Aunque no será hasta que regrese de las vacaciones cuando leerá el que apunta a ser su nuevo contrato. El de la renovación.

Adiós al sueño culé

Mientras el entorno de Leo Messi y el Paris Saint-Germain negociaban la renovación del futbolista argentino, otros clubes soñaban con verle salir del Parque de los Príncipes. Entre ellos, el Inter Miami. Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre su desembarco en Estados Unidos para conquistar el 'Nuevo Mundo'.

Aunque si hay un runrún que no ha parado de aumentar su volumen es el de su regreso a Can Barça. Desde el Camp Nou confiaban en que Messi dijese 'no' a renovar con el PSG para volver a vestir la camiseta azulgrana. Además, se tenía la gran esperanza de que esto relanzase al equipo y, sobre todo, al club en una época gris para la entidad catalana. Adiós al sueño culé.

