Simeone: "'Déjenme trabajar', como dijo Zidane en un momento difícil"

El Atlético de Madrid se enfrenta al RCD Mallorca en el último partido de La Liga antes del parón por el Mundial de Qatar 2022. El equipo del 'Cholo' Simeone marcha tercero en la clasificación, pero la decepción europea ha mermado las sensaciones en el club rojiblanco. En la previa del duelo liguero, el entrenador argentino recordó una frase de Zinedine Zidane en un momento complicado del galo en el Real Madrid.

El Mallorca de Aguirre

"Es un rival que está muy bien. Desde su llegada, Aguirre ha transformado y ha transmitido al Mallorca lo que tiene, lo que vimos en el Atleti y en otros clubes. Mucha experiencia, tranquilidad y que el equipo tiene muy claro a lo que quiere jugar. Me gusta el Mallorca, me gusta cómo juega, cómo está, es un equipo fuerte defensivamente, se repliega bien para atacar con espacios o no…".

Sin José María Giménez

"Buscamos mejorar el trabajo en equipo. Cuando el equipo recibe menos goles es siempre por un trabajo grupal. Y obviamente cuando hacemos goles también genera una situación de que el equipo ha compaginado bien esas dos facetas".

¿Cómo está?

"Muy bien, muy bien".

Parón por el Mundial de Qatar

"La Liga está marcada así, todos sabíamos que después de esta seguidilla enorme venía un stop para ver el Mundial. Ahora nos enfocamos en este partido y luego seguiremos en consecuencia de lo que sea bueno para lo que va a venir".

¿Confía el vestuario y la directiva en el 'Cholo'?

"Sí, seguro".

Gil Marín, el Mundial y la alteración en los jugadores

"Nunca opino de lo que opinen los demás. Todas las opciones son respetables. Va a ser un gran Mundial, con los jugadores llegando de la mejor manera para rendir para sus países. Cuando me tocó jugar en la selección, era una grandísima ilusión poder estar ahí. Siempre digo que no altera el partido que vas a jugar, no imagino al futbolista en medio de un partido pensando en el Mundial, sino con ganas de competir y ganar su encuentro…".

¿Se escapó el tren de La Liga?

"Seguramente si hubiéramos tenido la contundencia que pudimos haber tenido, habría pasado, pero no pasó. Hay que vivir de la realidad que tenemos y esperamos llevar el partido a donde podamos hacer daño al Mallorca".

Dicen que es un desastre caer en Champions y ser terceros en Liga

"La lectura que hago es trabajar. 'Déjenme trabajar', la famosa frase que dijo Zidane en el Madrid en un momento de dificultad. Es normal la crítica, es normal la opinión ante quedar fuera de la Champions y de la Europa League. Sin duda fue una frustración. Hay que seguir trabajando y tengo la idea clara de lo que quiero y espero que se pueda representar. Hablo más con ustedes que con amigos míos, no sé qué más decirles…".

