Ronaldo, 'The Phenomenon': el pobre niño prodigio que se convirtió en rey del fútbol

THE PHENOMENON

Desde el impacto del 'The Last Dance' de Michael Jordan, los documentales sobre los ídolos del deporte se han multiplicado. El éxito ha ido ligado a este tipo de formato que muy pronto tendrá entre sus manos otro hito de visualizaciones: 'The Phenomenon' de Ronaldo Nazario.

DAZN se ha encargado de distribuir un adelanto de lo que próximamente se verá en las pantallas. Un recorrido sobre su carrera, desde las graves lesiones que pudieron acabar con el mito a sus grandes éxitos. No en vano, Ronaldo es considerado por muchos como el mejor '9' puro de la historia del fútbol.

Él mismo se encargó esta semana de dar la buena nueva: "Hoy es mi cumpleaños y para celebrarlo me gustaría anunciar que 'The Phenomenon' ('El Fenómeno'), una producción original de DAZN que contará la verdadera historia de mi carrera, se estrenará el mes que viene".

De sus inicios en el Cruzeiro a cruzar el Atlántico para hacer historia en el PSV, FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid y AC Milan. Todo ello con algunos importantes testimonios protagonizados por figuras de la talla de Zinedine Zidane, el 'Cholo' Simeone o Paolo Maldini. También de algunos compatriotas como Romario o Roberto Carlos y es que, de entre sus logros, destacan los dos Mundiales conquistados con la Canarinha.

'The Phenomenon'

Como millones de niños en Brasil, Ronaldo tampoco tuvo unos primeros años de vida fáciles. Pese a tener un gran reconocimiento académico, tuvo que abandonar el colegio a una edad temprana por la delicada situación familiar que atravesaba. Esto provocó que todavía más pusiera pasión y dedicación por el deporte. Más bien por el fútbol, gracias al cual se sentó en el trono del mundo.

Así llegó su salto de calidad en el Cruzeiro, algo que le llevó a que las puertas de Europa se abriesen para él. 'The Phenomenon' comienza ahí su historia. En esos inicios en su Brasil natal para pasar a su brillante etapa en el Viejo Continente, en la que acabó convertido en el mejor futbolista del mundo, ganador de hasta tres ediciones del FIFA World Player y dos del Balón de Oro.

Del PSG al Barcelona, en el que acabó enamorando al mundo. Luego llegó su etapa en Italia, tanto en el Inter como en el Milan. Entremedias de esto, el Real Madrid. Un Real Madrid que considera su casa gracias a la gran relación que mantiene con Florentino Pérez. En el Santiago Bernabéu formó parte de 'Los Galácticos' junto a Raúl González Blanco, Zinedine Zidane, Luis Figo o David Beckham.

Por el momento, solo ha trascendido el primer avance del documental, pero en él ya se puede ver a 'Zizou' hablando sobre Ronaldo: "Con ese corte de pelo ahí arriba... nadie podría haberlo llevado. Pero él era 'O Fenomeno', hacía lo que quería". También Simeone habla sobre el brasileño: "Era un cabrón porque hacía todo bien". Y es que los piropos se suceden.

Paolo Maldini no duda en colocarle dentro del podio de la Historia del fútbol: "Los tres jugadores más grandes que vi en mi carrera fueron Messi, Maradona y él". En Brasil, compatriotas suyos como Roberto Carlos o Romario se rinden a sus pies. "Ronaldo es único. Le he visto hacer cosas en el campo a las que nadie más le vi hacer. Ni se volverán a ver", dice el lateral. "Ganamos prácticamente todos los partidos y todas las competiciones que jugamos juntos", sentencia Romario.

Ronaldo Nazario

Todas las luces que le llevaron a ser el rey y también a ser todavía hoy considerado como el mejor delantero puro, como el mejor '9', de todos los tiempos. Pero también hay algunas sombras en el documental que ha preparado DAZN y que pronto se podrá disfrutar en todo el planeta. De las lesiones de rodilla que por poco acaban con su carrera futbolística a las convulsiones que sufrió antes de la final del Mundial de 1998 en la famosa habitación 290.

