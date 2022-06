Diego Costa: "El Atlético de Madrid no tiene nivel europeo, es todo mentira"

Diego Costa es uno de esos futbolistas que cuando habla no deja indiferente a nadie. El brasileño ahora se encuentra sin equipo, pero tras una larga carrera en la élite, tiene repertorio de sobra para rescatar anécdotas de algunos de los clubes más importantes en los que ha estado. Ahora ha aprovechado para atacar a dos de los más representativos de su historial deportivo: Atlético de Madrid y Atlético de Mineiro. Y todo mientras sigue viviendo en el ojo del huracán por sus polémicas.

En una entrevista para el canal de YouTube Pinhado, Diego Costa ha atizado a los dos Atléticos de los cuales ha criticado sus estructuras como club. De hecho, ha cargado especialmente contra sus instalaciones. El delantero brasileño, que ahora no forma parte de ningún equipo, cree que ni los del Mineirao ni los del Wanda Metropolitano son clubes que puedan ser comparados con los grandes de Europa.

Sorprenden y mucho sus palabras contra la entidad de Gil Marín y Enrique Cerezo ya que el Atlético de Madrid es un club acostumbrado a pelear por grandes títulos e incluso a jugar finales de Champions y de Europa League en los últimos años. De hecho, Diego Costa ha jugado algunas de ellas. Sin duda alguna, la más recordada fue la de Lisboa, cuando el delantero brasileño llegó tocado por una lesión muscular y se tuvo que retirar al inicio de un encuentro que nunca debería haber empezado.

Diego Costa, durante un entrenamiento con el Atlético de Madrid. Foto: www.atleticodemadrid.com

"Lo del Atlético de Madrid tampoco es un nivel europeo. Es todo mentira. Ahí en el Mineiro, en cuanto a estructura, calidad que le da al jugador, comida, eso es top, al 100%. En el Atlético de Madrid no tienen". Esto decía el ariete de su recuerdo del conjunto colchonero. Sin embargo, cuando parecía que con el Mineiro iba a tener más condescendencia, también sacó su fusil y disparó sin reparo: "¿Nivel europeo? No, no te voy a mentir. El vestuario del entrenamiento era una mierda y la academia también está muerta".

Las anécdotas de Costa

Además de repartir y a diestro y siniestro, Costa recuerda algunas anécdotas como sus primeros momentos de convivencia con Hulk: "Era y es la gran estrella del equipo. Cuando llegué fue el primero en llamarme, hablando de dormir en la misma habitación y le dije: "Hulk, eres tentador con ese culo ahí". Fuimos muy amigos. Es surrealista".

Diego recuerda con especial cariño también la experiencia de compartir equipo con una persona como N'Golo Kanté, quien destacaba por su perfil bajo y su timidez: "Intentaba abrazar a Kanté en broma desnudo. Es tímido. Me desnudaba en la ducha y decía: '¡Kanté, dame un abrazo!' y el muy serio me decía 'no, no, Diego'. Ni se quitaba la ropa interior para ducharse".

Por último, publicó a los cuatro vientos su amor por el Flamengo, a quien compara incluso con el Real Madrid: "Cualquier jugador querría jugar allí. Es normal. En Flamengo, cuando al equipo le va bien, todo favorece. Es como el Real Madrid. En caso de duda, ve a Flamengo. Al jugador le gusta la afición, la pasión y sentirse importante. Flamengo lo consigue. En términos de tamaño, Flamengo es el club más grande de Brasil".

[Más información: Adiós al Estadio Wanda Metropolitano: el Atlético de Madrid busca nuevo nombre para su casa]

