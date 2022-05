Camila Cabello brilla con su actuación durante la ceremonia de apertura de la final de la Champions

Camila Cabello encendió la final de la Champions League en la previa del encuentro. La artista elegida para protagonizar la ceremonia de apertura de la gran cita que enfrenta a Liverpool y Real Madrid puso también un toque latino con sus temas que se cantaron de la misma manera que los goles que se marcarían después. La cantante cubana-estadounidense cantó varias canciones de su repertorio que la han aupado a la fama, temas con los que todo Saint-Dennis vibró.

La nacida en Cuba inició su show a ritmo de 'Señorita' vistiendo un traje de dos piezas. Luego, continuó con 'Bam Bam' y finalizó con 'Don't Go Yet' con una elaborada coreografía de su elenco y que fue aplaudida por el público. Debido a los incidentes con los aficionados del Liverpool en los exteriores del estadio que atrasaron la final de la Champions League, la intérprete también salió tarde a su presentación. Aún así, no se redujo la duración prevista de su actuación.

La estrella internacional de 25 años aseguró en declaraciones previas que ver el fútbol con sus familiares mexicanos le ayudó a perfeccionar su celebración de goles. "Mi padre es mexicano y yo soy latina, así que el fútbol es una parte importante de nuestra cultura y apoyamos a México siempre que juega", añadió la cantante, que dijo haber seguido la serie de televisión 'Club de Cuervos' sobre este deporte. Su madre es cubana y su padre mexicano.

Camila Cabello, en la actuación previa a la final de la UEFA Champions League Reuters

El espectáculo de este sábado, antes de que arranque la final donde se enfrentan el Real Madrid y el Liverpool, estaba diseñado a nivel acústico y de colores para "hacer que la gente se emocione" y aportar "mucha energía". La cantautora no quiso mojarse sobre qué equipo se llevará su apoyo y aseguró que los animará a los dos: "Han trabajado muy duro. Les animo a los dos", comentó, aunque sí que espera que sea "igualado": "No me gusta cuando hay ventaja de un equipo desde el principio".

La final de la Champions no solo es un espectáculo futbolístico. Emulando a la Super Bowl, la Liga de Campeones también celebra un espectáculo musical que es retransmitido en más de 200 países. Cada año, la Ceremonia de Apertura cuenta con algunos de los artistas musicales más importantes del mundo. Hasta 2016, la UEFA llevaba a un cantante de música clásica habitualmente para interpretar el himno de la competición.

En el pasado se vieron interpretaciones del 'Nessum Dorma' con Andrea Bocelli, así como actuaciones de artistas como Oceana, David Guetta, Zara Larsson, Robbie Williams, Imagine Dragons o Dua Lipa han aparecido en los últimos años en eventos de apertura de competiciones del organismo continental. Como novedad, los aficionados han podido ver el espectáculo de Camila Cabello, además de a través de la televisión local que emita el encuentro en cada país, por los canales oficiales de la UEFA en TikTok y YouTube.

