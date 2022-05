Simeone y sus diez victorias con el Atlético ante el Real Madrid: "Hemos tenido suerte"

El Atlético de Madrid visita el Martínez Valero para enfrentarse al Elche en la jornada 36 de La Liga. Antepenúltima jornada del campeonato doméstica, la última intersemanal, y mucho en juego. Los rojiblancos vienen de ganar el derbi ante el Real Madrid, pero todavía no tiene asegurado su billete para la próxima edición de la Champions League.

En la previa del duelo, el 'Cholo' Simeone' habló en rueda de prensa. El entrenador argentino no quiso valorar la temporada del Atlético, ya que, como él dice, todavía "quedan tres partidos importantísimos". Después sí que se refirió a su partido número 400 como técnico colchonero.

Además, fue preguntado por un curioso dato. El Atlético estuvo catorce años sin poder ganar al Real Madrid y en los diez años que lleva él en el banquillo rojiblanco, han sumado diez victorias ante el eterno rival. El 'Cholo' no se mojó y afirmó que es cuestión de suerte.

Nota a la temporada

"Aún no terminó La Liga. Quedan tres partidos importantísimos y nos enfocamos en el de Elche, un equipo que con Francisco ha crecido, ha competido, ha cambiado de sistema en los últimos encuentros. Será un partido duro, difícil, pero no nos desviamos de este partido para nada".

El 'Cholo' Simeone, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

400 partidos en Liga como entrenador rojiblanco

"Primero, me emociona. No es fácil tener continuidad en el fútbol. Doy gracias al club, a los jugadores y a la afición, que ha estado cerca, porque se han generado estos 10 años muy bonitos. A seguir trabajando. El futbol es el día a día, hay que ganar y hay que llegar a los objetivos trazados. A pensar día a día".

¿Habrá más de 400?

"No voy a hablar de temas que no tienen sentido comentar. El presente es hoy y estamos enfocados en el Elche. Nada me saca de este partido".

Errores de la temporada

"Cuando terminemos la temporada, lo valoraremos en el global de cómo se termine y haremos el análisis con autocrítica y mirando al crecimiento".

Diez victorias en el derbi

"Hemos tenido suerte".

Joao Félix

"Acabo de cruzármelo, le pregunté cómo está y lo veo con muchas ganas de poder estar. Ojalá lo podamos tener contra el Sevilla".

[Más información - Carlo Ancelotti bromea en la rueda de prensa: "¿Del penalti no hablamos...?"]

Sigue los temas que te interesan