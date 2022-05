Carlo Ancelotti bromea en la rueda de prensa: "¿Del penalti no hablamos...?"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró, tras la derrota de su equipo 1-0 en el derbi frente al Atlético de Madrid en el que incluyó rotaciones, que "la prioridad era evitar problemas" con los futbolistas que estaban cansados, pensando en la final de la Liga de Campeones del próximo 28 de mayo frente al Liverpool. Además, también dejó un instante bromeando al final de la rueda de prensa porque no hubo preguntas sobre la polémica: "¿Del penalti no hablamos...?".

Análisis del partido

"Ha sido un buen partido, competido, igualado... hemos jugado mucho mejor la segunda parte, no podíamos pedir mucho más de este partido, que llega después de una semana muy excitante. No esperaba más, de verdad".

Mala primera parte

"No es el momento de broncas, aunque no estaba muy contento. Hemos perdido duelos, pero en estos partidos el aspecto mental es determinante y obviamente el Atlético tenía ventaja y es normal. No necesitábamos puntos, pero queríamos hacer un buen partido. Ha sido un buen partido, sobre todo en la segunda parte donde hemos estado cerca del empate. La prioridad era evitar problemas y dar minutos a los menos habituales".

Baja de Mariano

"Mariano estaba en el once y después no se encontraba cómodo por una molestia en los isquiotibiales. Me dijo que no estaba bien y he decidido meter a Jovic. A Karim no tenía la idea de meterlo porque estaba cansado y no había recuperado bien del City".

Alaba y Ceballos

"La idea es que todos estén disponibles para la final del 28 y trabajamos para ello".

Valverde intocable

"Sí se puede decir que es un jugador intocable en estos momentos".

Felicitación de Simeone

Simeone me ha saludado y me ha felicitado, todo bien.

La final muy tarde

"Tenemos el tiempo justo para prepara la final y de recuperar a todos los jugadores".

Preparación de la final

"Ahora esta semana mucho no podemos trabajar con dos partidos, pero haremos trabajo de fuerza, táctico... lo de siempre, nada especial. En este momento lo mejor es tocar lo menos posible lo que hacemos. El jueves creo que van a jugar los que han jugado menos hoy, contra Cádiz lo mismo y contra el Betis más o menos el equipo que va a jugar la final".

