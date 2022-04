Oblak advierte al Manchester City para el Wanda: "La eliminatoria está viva y todo es posible"

El Atlético de Madrid salió derrotado del Etihad Stadium. Kevin De Bruyne marcó el único gol del partido. Pese al resultado, Jan Oblak afirmó tras el encuentro que el Manchester City que el plan había resultado y que confía mucho en su equipo de cara al duelo de vuelta en el Wanda Metropolitano.

"Todo el mundo sabía que iba a ser un partido muy complicado. Hemos venido a sacar un buen resultado y hemos perdido, pero con 1-0 la eliminatoria está viva. En casa va a ser complicado, pero es en nuestro estadio. El City es uno de los grandes favoritos al torneo. Jugamos en casa y creo en el equipo, todo es posible", destacó el portero.

"Creo que hemos defendido bastante bien todo el partido salvo la acción del gol. No creo que los cambios hayan modificado el partido, hemos cerrado los espacios. No hemos venido a perder, pero con 1-0 la eliminatoria está viva y en casa hay que ganar. Estoy seguro de que es posible", agregó Oblak tras el encuentro.

El guardameta esloveno quiso, además, avisar al City de lo que se van a encontrar en Madrid: "El City juega así, con mucha posesión contra todos los equipos. Si te vuelves loco te castigan. Por suerte hemos tenido cabeza fría, cerrando los espacios y son dos partidos, queda la parte en Madrid y vamos con toda la ambición para pasar a las semis".

"El objetivo es ganar el partido. No hemos podido, pero no hemos dejado espacio al City y defensivamente hemos hecho buen partido. Nos ha faltado algo ofensivamente, pero hay que pensar en los dos partidos. Lo más importante era sacar un buen resultado, pero la eliminatoria no está decidida", sentenció Oblak.

Stefan Savic

El defensa también analizó el duelo: "No, nos gusta perder. No estamos contentos porque hemos perdido, pero al final no es un resultado tan malo porque hemos jugado en casa del Manchester City. Hemos defendido bien. No han tenido tantas ocasiones claras aunque sí que han tenido la posesión. Nos faltaba piernas en los últimos metros porque hemos tenido algún ataque con Griezmann o Joao que podíamos hacerlo mejor. Estoy tranquilo porque nos quedan 90 minutos en nuestro estadio".

Savic puso de relieve que estarán completamente preparados para la vuelta: "En su estadio no se puede presionar tan alto todo el partido porque juegan bien y están acostumbrados a tener el balón, pero nos faltó concentración en la jugada del gol porque sabíamos que por dentro nos podían hacer daño. Nos queda una semana para prepararnos bien".

"No es fácil salir bien de contrapié. En casa va a ser diferente. Vamos a tener necesidades diferentes que ahora. Estamos con la necesidad de hacer gol y salir a hacerlo", finalizó el defensa del Atlético de Madrid. Por su parte, Kondogbia señaló que han seguido el plan: "Tenemos que mirar el partido. Lo hemos hecho bien, hemos respetado el plan. Ellos son muy buenos jugadores, juntan a muchos por dentro. Es difícil. Sabíamos que íbamos a sufrir. Podría haber sido mejor el resultado, pero intentaremos ganar ante nuestra gente".

