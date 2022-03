Júnior Moraes, de huir para no ir a la guerra a fichar por el Corinthians: la otra vida del ucraniano

Quer entender mais sobre como joga o novo reforço do Timão? As características, os movimentos e a explicação de como Júnior Moraes pode contribuir para o trabalho de Vítor Pereira.



É hora de analisarmos o perfil de Júnior Moraes No Detalhe!



Saca só 👉🏽 https://t.co/SGpkwyb1wW pic.twitter.com/Nu47whwOmJ