La Eurocopa 2028 en Reino Unido e Irlanda: del pacto por la Superliga a la caída de Rusia por la guerra

Si existe alguna duda con respecto a la financiación de la Eurocopa de Alemania 2024, menos hay con el futuro de la sede de 2028. Las citas del mundo futbolístico se van a celebrar en varios países prácticamente como norma desde el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México y seguirá esta tendencia el torneo del viejo continente que se celebrará en Reino Unido e Irlanda. La decisión es un hecho desde la imposición de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania.

Estas regiones no tenían claro si optar al Mundial 2030 o a la cita que finalmente organizarán, pero los acontecimientos vertiginosos vividos en el último año terminaron decantando la balanza por la Eurocopa. El acercamiento a la UEFA por parte de Reino Unido es el principal aliciente, algo que ya se pudo ver con los sucesos de la última EURO y, sobre todo, la postura de Boris Johnson contra la Superliga que sacó, a priori, a los clubes ingleses de este proyecto.

La UEFA, además, tenía dos potenciales candidaturas al Mundial al añadir la gestionada por España y Portugal. El Brexit no ha supuesto una ruptura con la UEFA en el sentido futbolístico, si no que los países británicos hacen lazos más fuertes con Aleksander Ceferin. El esloveno ha mirado mucho hacia las islas para reforzarse en una posición torpedeada desde varios frentes. No está siendo nada sencillo para el presidente del estamento europeo y en Johnson ha encontrado un apoyo.

El título de la Eurocopa 2020 en Wembley. FA

De esta forma, el 'Football is Coming Home' volverá a retumbar en las calles británicas con varios objetivos entre manos: reforzar la posición del fútbol inglés como el mejor del mundo, dejar atrás los fantasmas de los hoolingans dando ejemplo en la gestión de esta cita y demostrar el éxito de la expansión de 24 a 32 equipos, ya que será la primera Eurocopa con ese número de equipos clasificados. Al ser cinco naciones las que la organicen, serán sólo dos las clasificadas de forma inmediata.

Sobreviven tres de seis

En un principio sí que hubo más iniciativas. Desde 2016 hubo alianzas de países para organizar la Eurocopa. Dinamarca, Islas Feroe, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia hicieron oficial su candidatura el 4 de marzo de 2016. Ese día, la Asociación Danesa de Fútbol anunció la preparación de una oferta conjunta junto con las federaciones suecas, noruegas y finlandesas, así como la celebración de eventos en las islas.

Rumanía, Grecia, Bulgaria y Serbia confirmaron en febrero de 2019 la intención de impulsar una candidatura. Los ministros de Juventud y Deportes rumano, Constantin Bogdan Matei, búlgaro, Krasen Kralev, serbio, Vanja Udovičić y el viceministro de Cultura y Deportes griego, Giorgos Vasileiadis, hicieron un anuncio público. Esta idea se abandonó durante la pandemia ante los problemas económicos de las federaciones de estos países.

Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol REUTERS

En ese mismo mes, Italia anunció sus intenciones de organizar un gran evento. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, anunció en Sky Sport que la federación estaba considerando una oferta. La misma persona volvió a proponer la oferta unos días después de la victoria de Italia en la Eurocopa 2020. Pero en febrero de 2022, la federación anunció iría a por la Eurocopa 2032, en lugar de 2028, ya que les daría más tiempo para remodelar las instalaciones.

Sin Rusia ni Turquía

La Federación de Fútbol de Turquía lleva intentando celebrar una Eurocopa desde 2008. Ha ido perdiendo procedimiento tras procedimiento. En agosto de 2019 anunciaron que irían a por la de 2028. La propuesta sigue en pie, pero son conscientes de que tienen las de perder ante Reino Unido. El poco peso de este organismo y las tensiones políticas continuas del país dificultan sus candidaturas.

A pesar de haber organizado el Mundial 2018, Rusia volvía a optar a un gran campeonato. El inicio del conflicto con Ucrania en 2014, con la invasión de Crimea, no implicó que perdiese su candidatura. Eso no ha sucedido con su proyecto para 2028. El 12 de junio de 2021, Alexej Sorokin, director del comité organizador de la sede de San Petersburgo de la Eurocopa 2020, anunció el proyecto tanto para 2028 como para 2032. Ambas ideas han caído tras la invasión.

"It's coming home"

El proceso de licitación formal debía prolongarse hasta septiembre de 2023, pero, si solo se recibe una oferta, la UEFA anunciará los anfitriones mucho antes, suponiendo que el esfuerzo del Reino Unido e Irlanda cumpla con los requisitos técnicos de los organizadores. Antes de la fecha límite del 23 de marzo para registrar una intención de ofertar, parecen ser los únicos participantes.

El Windsor Park de Belfast. Irish FA

El único problema importante que hay que resolver es cómo garantizar que los partidos puedan celebrarse en Irlanda del Norte. Con una capacidad de solo 18.500 espectadores, el Windsor Park de Belfast no cumple los criterios de la UEFA para que todos los estadios tengan una capacidad mínima de 30.000 aficionados. Se está considerando la construcción de un nuevo campo en este país, pero se espera que la remodelación a 25.000 asientos sea suficiente para satisfacer al ente europeo.

En el resto de regiones no hay ningún problema, por lo que la Eurocopa 2028 se celebrará con toda seguridad en Reino Unido e Irlanda. El anuncio oficial no tardará mucho en hacerse. El precio no ha sido demasiado caro para la candidatura británica. En España, esto fue una buena noticia ya que la UEFA irá con todo para que sea el proyecto ibérico el que organice el Mundial 2030. Mientras tanto, antes el fútbol regresará al lugar donde nació.

[Más información: La FIFA se agarra al nuevo Mundial cada dos años para paliar la crisis: suma un agujero de 900 millones]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan