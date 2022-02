Joao Félix: "Sabemos qué le pasa al Atlético esta temporada, pero prefiero no hablar de ello"

Joao Félix ha concedido una entrevista a The Athletic. En ella repasa desde lo que significa su padre en su carrera a su crecimiento en el Atlético de Madrid, pasando por los objetivos para el futuro. Entre ellos está el de ganar la Champions League, algo con lo que lleva soñando desde hace tiempo.

"Ganar la Champions League, ganar el Mundial o la Eurocopa con Portugal y, por su puesto, el Balón de Oro. Para llegar ahí tengo que mejorar, trabajar, ser inteligente, cuidarme y cuidar mi cuerpo y mente. Estar totalmente centrado", ha asegurado el internacional portugués.

Mejorar después de un año complicado el curso pasado: "Fue una temporada difícil. Al principio estaba muy bien, luego me lesioné y jugué seis meses con un hueso roto en el pie. La gente no lo sabía, se enteraron después de la operación (tras la Eurocopa). Fue mi elección jugar de esta manera, para tratar de ayudar al equipo. Fue difícil, sí, pero me sentí parte de eso, parte del equipo".

Joao Félix se lamenta en el Camp Nou. REUTERS

Unos problemas que han continuado a nivel de equipo esta temporada. Y es que el Atlético de Madrid no acaba de dar con la tecla: "No lo sé. Hay muchas razones, no puedo decir una. Sabemos lo que ocurre, pero prefiero no hablar sobre ello". Joao Félix ha jugado al despiste, pero sí ha hablado más claro de su juego.

"Siempre trato de divertirme tanto como puedo, por supuesto con responsabilidad. Me gusta hacer que otras personas disfruten de mi fútbol. Los juegos más grandes son los más divertidos para jugar, donde puedo mostrar mi habilidad", ha destacado el luso durante la entrevista.

Lo que también ha querido poner de relieve es su crecimiento desde que llegó al Wanda Metropolitano: "Aquí aprendí algunas cosas que son difíciles de aprender en otros equipos. La forma en que defendemos, aprendemos mucho. Creo que he mejorado mucho en eso. Y también en girar con la pelota y correr con la pelota. Eso es lo más importante".

Más personal

Por otro lado, Joao Félix ha destacado la figura de su padre: "Creo que salto bien y siempre practiqué los cabezazos de anotación con mi padre -profesor de educación física y entrenador de jóvenes-. Siempre decía que, para él, los mejores goles eran de cabeza. Me enseñó mucho, siempre fue mi apoyo, mi entrenador personal. Él sigue siendo importante ahora".

En cuanto a sus ídolos, ha resaltado algunos nombres: "Kaká, Cristiano y Messi por todo lo que hacen. Y Neymar también, la forma en que juega, la forma en que regatea, la forma en que se divierte con el balón. Ese siempre fue un jugador que me gustaba ver. Solo miraba los partidos gracias a él. Siempre me gustó pasar por delante de los defensores. Es una gran manera de jugar. Cuando puedo hacerlo, lo pruebo. Los fanáticos lo disfrutan".

Un partido con el filial del Benfica ante el Atleti en 2017: "Sí, sí, recuerdo esto. Fue un gran día. Con 18 minutos para el final, ya estábamos 3-0 arriba. Eso nos sorprendió un poco: el 4-2 fue un gran resultado. Marqué dos goles, así que fue un día increíble".

