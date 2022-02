Al-Khelaifi y UEFA tratan de competir contra la Superliga: 15.000 millones más para la Champions

Nasser Al-Khelaïfi está convencido de que acaba de dar un golpe definitivo a la idea de la Superliga Europea. El presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y del Paris Saint-Germain ha sido el máximo responsable de que la UEFA haya firmado el contrato más grande para la gestión de los derechos televisivos de la Champions League. Tal y como apunta The Times, la gestión comercial de TEAM Marketing en el mundo y de Relevent en Estados Unidos aportará 5.000 millones de euros por temporada.

El acuerdo con las dos empresas abarcará desde el año 2024 al 2027, por lo que reportará en total 15.000 millones de euros. Esto significa un aumento del 40% de las cifras que manejaba hasta ahora la UEFA. La empresa estadounidense sí ha proporcionado desde el principio una cantidad de dinero, mientras que el acuerdo con TEAM será por comisión. Este acuerdo ha sido comunicado a los clubes de la ECA por una carta a la que ha tenido acceso el diario británico.

La misiva tiene referencias de Al-Khelaifi en las que eleva el acuerdo a un "terremoto" en el poder de los clubes. "También representa un nuevo amanecer de estabilidad financiera y una oportunidad para los clubes de fútbol europeos, ya que se transformará la forma en que se comercializan nuestras competiciones de clubes", sentencia el presidente de la ECA. La UEFA ya anunció para la temporada 2024/2025 un gran cambio en la competición para competir con la idea de la Superliga.

Al-Khelaïfi durante una asamblea de la ECA ECA

La Champions League comenzará a contar con 36 equipos en la fase de grupos, en lugar de los 32 habituales. Los clubes estarán en una sola liga y jugarán diez partidos, en lugar de seis, contra diferentes oponentes según la clasificación, antes de que los 16 primeros pasen a la fase eliminatoria de octavos de final. En cualquier caso, todo estaba en el aire ante la posible aparición de la nueva competición en la que siguen enrolados Real Madrid, FC Barcelona y Juventus.

Al-Khelaïfi por Ceferin

Resulta llamativo que este acuerdo lo anuncie la ECA y no la UEFA. El hecho de que el organismo rector europeo ya no tome las decisiones solo es significativo. Al-Khelaïfi enfatiza que el acuerdo es una asociación con el organismo europeo. "Hemos recorrido un largo camino para asegurar la estabilidad financiera y la sostenibilidad, al tiempo que introducimos nuevas ideas, influencias, culturas e innovaciones. La ECA y la UEFA han logrado más juntos de lo que jamás lograríamos separados, y como resultado, todo el fútbol europeo es más fuerte", recalca la carta que ha destapado The Times.

Mientras tanto, la UEFA perdió la última batalla que ha librado contra la Superliga. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó la recusación del juez Ruiz de Lara solicitada por el organismo europeo y también por LaLiga. La Justicia cree que la petición de ambas organizaciones contra el juez que estaba dirimiendo el caso por la vía judicial. Un triunfo para el nuevo proyecto, pues se había acusado al magistrado de "parcialidad" respecto a la competición.

[Más información: La ECA, el chiringuito que Ceferin regala al PSG para frenar la Superliga: el día que la UEFA se fue a Catar]

Sigue los temas que te interesan