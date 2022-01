Real Betis - Sevilla, el derbi de la vergüenza: una investigación que indigna al mundo del fútbol

"Somos los principales interesados en que se esclarezca todo lo sucedido. El lanzamiento de un tubo de plástico y todo lo que sucedió para que 45.000 béticos no puedan disfrutar de su equipo haría que sea un tercero el que depure responsabilidades. Pondremos vídeos y todas las pruebas posibles a disposición", explicaba Ángel Haro en un comunicado categórico del Real Betis condenando lo sucedido en el derbi ante el Sevilla FC, dejando claro que confían en que la investigación aclare todo lo sucedido.

Por un lado, se confiaba en encontrar al hombre que lanzó el palo de plástico que servía como soporte para las banderas. Los agentes al frente de la investigación han conseguido este lunes identificar con seguridad quién fue el individuo que provocó esa agresión a Joan Jordán. El joven que retuvieron en un primer momento, cuya foto corrió como la pólvora por las redes sociales, no tenía que ver con el suceso. Finalmente, se trata de otro con antecedentes.

Pero también quieren conocer todo lo sucedido con Jordán. "Se ha hecho un daño al fútbol muy grande, lo que sucedió ayer, producto de un descerebrado, se quedó un estadio vacío, se castigó a 50.000. Creo que se merece una investigación, creo que se magnificó, sin justificar, que haya sido un tuvo de plástico, no sé si puede causar ese daño, con la violencia que le cae (...) Lo primero que condeno es la persona que tiró el palo de plástico y lo segundo las consecuencias que tuvo eso es lo que hay que investigar", exponía Manuel Pellegrini tras la reanudación del encuentro donde su equipo salió victorioso.

La afición del Real Betis en la grada. Real Betis

Este lunes Jordán ha estado entrenando, tal y como enseñó Deportes Cuatro. El jugador, cabe recordar, sufrió un traumatismo craneoencefálico que le obligó a estar 24 horas en observación, algo que le impedía participar en la reanudación del derbi. Desde que ocurrió la agresión, desde el Betis se han lanzado mensajes dudando de que el futbolista estuviera mal y que fue tras una conversación con Lopetegui cuando se comenzó a sentir indispuesto.

La teoría de la conspiración

Lopetegui fue el que más mosqueado se mostró tras todas estas acusaciones. "Todo esto me parece indignante. Aquí todos tenemos responsabilidad, luego todos nos rajamos las vestiduras cuando sucede algo. 'No, es que llevaba minifalda cuando la violaron...' es que no. O condenamos o no condenamos, es que me toca los cojones, con perdón. Hay que poner el foco en cómo está Jordán, que llegó con 16/13 de tensión al hospital, con un traumatismo y me parece lamentable que compañeros hagan esos comentarios, y vosotros también", expresó en rueda de prensa.

La mecha la encendió el centrocampista del Betis, Víctor Camarasa, que indicó tras la suspensión que "todos" escucharon en la banda que Lopetegui le decía que hiciera como si estuviera mareado y se tirara al suelo, aunque luego matizó sus palabras. Su compañero, Juan Miranda, se encargaba poco después de afianzar esta versión. Antes de eso, se ve al delegado Juan Martagón teniendo una de las muchas conversaciones que hubo por teléfono y después hablando con los protagonistas.

Bochornoso e injustificable la acción de alguien que no representa a nuestra afición. Espero que Joan Jordan esté bien, aunque todos hemos escuchado (incluido el 4º arbitro) como su entrenador le incitaba a “marearse y tirarse al suelo” . pic.twitter.com/oT3m0CZAUp — Victor Camarasa (@vicama8) January 15, 2022

Por esta cuestión el Betis insiste en la investigación que se está llevando a cabo. Quieren ver ese parte médico en el hospital. En el equipo verdiblanco ven compatible lamentar y condenar la agresión con mostrar que nadie se cree que el impacto pudiera provocarle un traumatismo craneoencefálico y que eso obligará a suspender el choque. A la afición del equipo del Benito Villamarín le mosquearon especialmente los gestos de Jordán hacia la grada tocándose la cara.

Gestos y mofas

El postpartido ha dejado muchas imágenes que han acrecentado la polémica. La primera fue la del gesto de Andrés Guardado tirándose una botella a la cabeza y justificando después por qué no se arrepentía. "Créanme que si supiera que realmente Jordan estuviera mal jamás lo haría". Desde el vestuario del Betis se cree firmemente que el jugador del Sevilla está en perfectas condiciones. Seguramente las imágenes del entrenamiento del lunes no ayuden.

Algunos de los futbolistas permanecieron sobre el campo más tiempo tras el encuentro dando una vuelta de honor sin afición. En esas, se dirigieron a la grada donde se suelen situar la afición visitante y le dedicaron peinetas como si allí estuvieran los seguidores del Sevilla. Esto no quedó aquí. La euforia desmedida llevó a Alexis Trujillo, coordinador del área deportiva del Betis, también simulando la agresión y con continuas mofas.

VÍDEO | Burlas, mofas, peinetas... jugadores y directivos del Betis SE MOFAN tras la agresión a Jordán



"Jordán me mueroooo"https://t.co/54Pua4DtnV — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) January 17, 2022

Otro directivo también protagonizó una imagen bochornosa. en medio de varios aficionados del Betis. De nuevo mofándose de la agresión al jugador del Sevilla y con un cántico: "Joan Jordan, me muero". Mientras tanto, los medios del club aseguran que manejan imágenes inéditas de lo ocurrido el sábado. Esas pueden ayudar a la RFEF para tomar una decisión, pero seguramente no esclarezcan del todo lo sucedido con el futbolista.

En cualquier caso, el derbi de Sevilla de este curso quedará para siempre como el de la vergüenza. La cuestión es que todavía queda por delante otro en Liga y que incluso podría haber una eliminatoria en la Europa League. Por eso 'Monchi' hacía un llamamiento a la cordura. No es la primera vez que sucede una agresión así en un partido entre verdiblancos y sevillistas, pero en esta ocasión la sensación de bochorno aparece se mire por donde se mire.

[Más información: Canales decide el derbi suspendido ante el Sevilla y el Real Betis se mete en cuartos de Copa del Rey]

Sigue los temas que te interesan