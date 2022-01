Lopetegui: "O condeno, o no; son lamentables los comentarios de los jugadores del Betis"

El Sevilla FC ha caído eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Betis en un derbi que tuvo que ser jugado en dos veces. Julen Lopetegui mostró su indignación por lo sucedido en las últimas horas tras la agresión a Joan Jordán en rueda de prensa con un contundente mensaje condenando las actitudes de algunos jugadores béticos y los reproches que ha recibido que decían que le aconsejó a su jugador fingir el traumatismo.

El entrenador del Sevilla se mostró este domingo "triste por la eliminación" de su equipo, pero señaló que es necesario "poner el foco" en que "Jordán no ha podido jugar por la agresión y un parte médico". "O condeno o no condeno, o blanco o negro. Me toca los cojones, con perdón, que Joan Jordán no esté en el campo cuando la cabeza no la puso él ni él suspendió el partido. Estaba mareado, tenía un traumatismo craneoencefálico... El perjudicado es el agredido. ¿Cómo se ha podido jugar hoy cuando había otras opciones?", se preguntó el técnico vasco ante los periodistas.

Lopetegui opinó que "la justicia, en este caso no vale para nada", pues la única opción del Sevilla era "no haberse presentado", para lo que le "asistía la razón", pero el club ha decidido reanudar el encuentro porque "si no te presentas, te eliminan de las siguientes copas". El técnico, que quiso "felicitar al Betis por su victoria", consideró "lamentable que compañeros" de profesión como algunos futbolistas del Betis a través de las redes sociales "sean capaces de poner el foco en otras cosas", pues varios de ellos insinuaron el sábado que el jugador sevillista había fingido el daño sufrido.

