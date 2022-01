Simeone, cerca de volver tras superar la Covid: "Me encuentro perfecto, absolutamente nada"

El Atlético de Madrid se enfrentará al Rayo Vallecano en la primera jornada del 2022. El equipo rojiblanco no atraviesa su mejor momento y busca la reacción necesaria para no descolgarse de una Liga que domina el Real Madrid. Para ello, deberá superar las bajas que ha dejado la Covid-19 en el equipo. Diego Pablo Simeone, que fue uno de los contagios confirmados, está cerca de volver y poder dirigir al equipo.

El entrenador colchonero ha realizado la tradicional rueda de prensa previa al duelo liguero. Dado su aislamiento, Simeone lo ha hecho por videoconferencia. El técnico ha asegurado que se encuentra en perfecto estado de salud y que ya ha dado negativo en un test facilitado por el club, por lo que está a la espera de que el resultado se repita en el trasladado a LaLiga. De cumplirse las expectativas, podrá sentarse en el banquillo del equipo.

Además, el 'Cholo' Simeone ha valorado los rumores que hay sobre la posible salida de Trippier. El lateral está protagonizando numerosos titulares por una marcha a la Premier League. Simeone no ha negado esa posibilidad y se ha limitado a indicar que se adaptarán a la situación que se dé.

Primer negativo

"Lo primero vamos a lo más importante que es la salud. Me encuentro perfecto. Absolutamente nada. Ayer el club me envió un test de laboratorio que me dio negativo, y repetimos con el de LaLiga. Estamos a la espera de ver si nos confirman un nuevo negativo para mañana estar con el equipo".

Rendimiento

"A partir de esto, lo que les contaba en el partido ante el Granada. Nos están lastimando muchísimo algunos errores concretos en los que el equipo acaba siendo perjudicado, demasiado realmente por lo que se ha demostrado en el partido. Tanto ante el Mallorca como ante Sevilla y Granada el equipo generó cosas para otro resultado, pero lo que cuenta es esto y las derrotas están. Las tenemos que enfrentar como son. Al equipo lo veo bien, lo he seguido en los entrenamientos por Zoom. Los veo con mucho entusiasmo e ilusión".

La vuelta de Giménez

"Es un jugador muy importante, lo sabemos desde siempre. Lo ha demostrado él durante su juego y sus partidos y sus años en el club. Obviamente esperamos su regreso con mucho entusiasmo e ilusión. Esperando poder ver su mejor versión, lo que contagia y la importancia que tiene en nuestra defensa. Éso lo va a generar mañana empezar el partido porque él ya está bien".

Salida de Trippier

"Siempre hemos convivido con estas situaciones. Jugadores importantes y muy buenos que han tenido posibilidad de salir. Luego dependerá de lo que el futbolista quiera y en consecuencia nosotros intentaremos seguir lo que suceda. A partir de las decisiones de los futbolistas, nosotros como entrenadores, no podemos hacer demasiado. Solo contar lo importante que es Trippier para nuestro equipo. Según lo que suceda buscaremos soluciones".

Objetivos

"Siempre es el mismo y es mantener la competitividad, enfocarnos en el partido a partido a partir de lo que viene, y entender cada encuentro como una final. Los objetivos llegarán en consecuencia del trabajo hecho durante una temporada larga. Durante la temporada se pasa por diferentes lugares y ahora estamos en el más difícil".

Clave ante el Rayo

"Es un equipo valiente, que juega bien y tiene un entrenador con las ideas claras que lo viene haciendo bien en todos los equipos. Se siente muy identificado con la forma de jugar de un Rayo que tiene mucha estabilidad de trabajo colectivo. Hemos trabajado estos días y ojalá que mañana lo podamos demostrar en el campo".

