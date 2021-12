Robert Moreno: por qué es el entrenador más odiado de La Liga y su remontada en el Granada

La historia de Robert Moreno (L'Hospitalet de Llobregat, 1977) es una de las más curiosas que se hayan visto en los banquillos del fútbol español. Le tocó empezar la casa por el tejado, con más de 230 días dirigiendo a la Selección 'obligado' por las circunstancias y una salida del asiento de lo más traumática entre acusaciones de deslealtad de Luis Enrique. Dos años después, aquello ya no es más que una anécdota.

Robert lleva trabajando desde su adiós al combinado nacional en su carrera como entrenador. Piedra a piedra para formar su base, por donde todos suelen empezar un día. A él le tocó ir sobre la marcha y eso supone también llevarse algún revés que otro, como lo fue su primera aventura dirigiendo un club, el Mónaco, en el que no duró ni siete meses tras frustrar la pandemia la segunda mitad de la temporada 2019/2020.

"He recibido ofertas de los cinco continentes", decía Robert Moreno de forma atrevida en su presentación el Mónaco. Era diciembre del 2019 y solo iba a dirigir al equipo del Principado durante trece partidos hasta ser relevado por Niko Kovac. Le tocó esperar un año para volver a encontrar trabajo tras recibir la llamada del Granada como solución de urgencia a la salida de Diego Martínez.

En la ciudad nazarí se presentó con una frase demoledora: "El equipo llegó a una cima (en referencia a los resultados con Diego Martínez) y ahora tiene que dar un salto a la Luna". El recuerdo que dejó su predecesor y el hecho, que no se puede dejar pasar, de que a Robert la boca le puede en algunas ocasiones ponían el listón muy alto. Un proyecto nuevo y un técnico que se sigue haciendo... pues costó arrancar.

El Granada empezó siendo el peor equipo de La Liga. Hasta la octava jornada de campeonato no se sumó la primera victoria tras haber pasado por cuatro derrotas y tres empates. Fue ante el Sevilla (1-0). Antes de eso, su nombre había sido el primero en ser discutido de todos los banquillos y sus declaraciones no ayudaban.

La gente del Granada se puso en contra de su entrenador, mientras este seguía soltando alguna fanfarronada que otra desde sala de prensa. No sentó ni mucho menos bien, tampoco, lo que dijo en la previa del partido ante el Barça (acabó 1-1, en el Camp Nou) cuando todavía seguía un discutido Ronald Koeman. Preguntado sobre la posibilidad de coger el banquillo azulgrana, el equipo de su corazón, Robert dijo: "El día que me llame el Barça vengo de rodillas".

La última polémica ha llegado esta semana. Rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid y a Robert Moreno no le salían las palabras para responder a las preguntas de los compañeros periodistas. En las redes, donde no cae bien, criticaban su actitud y la tildaban de "chulesca" e "irrespetuosa" ante gente que hacía su trabajo al otro lado de las cámaras. Un día después reconoció el error y pidió perdón.

Es una muestra del cambio o la evolución de Robert. Uno con mayor bagaje y que ha sido capaz de invertir la situación de su Granada en la tabla de clasificación. Su disculpa por lo ocurrido en rueda de prensa llegó tras la victoria más importante de lo que va de temporada, ante el campeón de la pasada edición de La Liga. Tres puntos que permiten al Granada despedirse de 2021 en la duodécima posición y escapado a siete puntos de un descenso que muchos temían a principios de campaña.

Robert Moreno es un entrenador que ha sabido detectar lo que no funcionaba en su equipo y lo ha cambiado a tiempo. Aún hay muchos que todavía no le perdonan errores del pasado, ni en la prensa ni en la afición del Granado. No hablemos ya del incidente con Luis Enrique que le marcó por su falta de "lealtad", como dijo el mismo Lucho y que hoy todavía le recuerdan. Pero Robert, un entrenador que tuvo que empezar a construir su carrera desde lo alto, ha encontrado su camino en la zona media de La Liga. La ambición, pero sobre todo la experiencia ganada, le llevarán más arriba.

