Zanetti revela las opciones reales que tuvo el Inter de Milán de conseguir el fichaje de Messi

Desde la irrupción de Julián Álvarez en el planeta fútbol al cambio de Leo Messi del Barcelona por el Paris Saint-Germain o también el final de su etapa en la selección de Argentina. Sobre todo ello ha hablado Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, en declaraciones para Líbero y TyC Sports.

Julián Álvarez y Europa

"Es lógico. Ha hecho un gran campeonato. No es fácil ser atacante de River y demostrar lo que está demostrando. Hay muchos clubes interesados, pero Inter está completo en todas sus líneas, su presente pasa por otro lado".

Lautaro Martínez

"Cuando compras un jugador joven, tienes que ver lo que va a suceder dentro de tres o cuatro años. Su crecimiento fue importante. Fue madurando. No es fácil adaptarse al fútbol italiano. Es referente del Inter y la selección. Vivo día a día con Lauti. Lo veo muy feliz. La felicidad suya me deja muy tranquilo. Lo demuestra todos los domingos. Se siente importante".

Joaquín Correa celebra un gol con el Inter Paola Garbuio / LaPresse Via ZUMA / DPA

Joaquín Correa

"Estoy muy feliz porque el Tucu llegó al Inter. Es un jugador que estábamos buscando para completar la parte ofensiva del equipo. Hoy tenemos jugadores con distintas características. Lautaro, Tucu, Edin Dzeko y Alexis Sánchez... Nuestro entrenador lo está aprovechando de la mejor manera".

Fichaje de Leo Messi

"Sorprendió a más de uno. Estábamos en plena crisis de pandemia. No te podías permitir una inversión así, tan importante, porque sería poner en riesgo el futuro del club".

Ni Mundial de 2006 ni de 2010

"Ningún rencor. No soy una persona rencorosa. En ambas, hice todo lo posible como para poder ir. No me puedo reprochar nada. Cuando quedas afuera en el último mes, después de hacer todo el recorrido, cuando la decisión pasa por un tercero, no depende de vos. La selección es parte de mi vida. Las veces que me tocó estar de afuera, fui un hincha".

