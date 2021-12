Sergio Ramos vuelve a jugar y el PSG reconoce "tensiones" con él por su estado físico

Sergio Ramos jugó este domingo su segundo partido con la camiseta del PSG. Lo hizo contra el Feignies-Aulnoye de la quinta división francesa en un encuentro de la Copa de Francia y tan solo disputó 45 minutos, siendo sustituido en el descanso. Europe 1 ha publicado este lunes la segunda parte de su entrevista con Leonardo, director deportivo del club del Parque de los Príncipes, y habla acerca del central español.

Leonardo habla sobre los problemas físicos que están lastrando a Sergio Ramos en el inicio de su aventura en París. El brasileño reconoce que en el club eran conocedores de la situación cuando se fichó al excapitán del Real Madrid, pero no esperaban que se fuera a complicar de tal manera durante los siguientes meses.

Ha habido tensiones por lo ocurrido: "No esperábamos estar cuatro o cinco meses sin Ramos. Sabíamos que arrastraba lesiones de la temporada pasada y que teníamos que gestionarlas. Es cierto que ha habido sorpresas", declara Leonardo al respecto.

Y añade: "Hubo algunas tensiones, nos obligamos a prepararnos y luego retrocedimos. Pero hoy está realmente en el camino correcto. Sería realmente importante tenerlo con nosotros en la segunda mitad de la temporada".

Rumores sobre Zidane

De otro exmadridista, Zinedine Zidane, habla en la misma entrevista. Refuerza la apuesta por Mauricio Pochettino y niega todo lo que se habló sobre el técnico francés hace unas semanas: "No hemos tenido nunca contactos con Zidane ni ningún otro entrenador. Nunca hemos contactado a Zidane".

Rendimiento de Messi

Y de ex del Madrid a un ex del Barça, Leo Messi. Sobre el rendimiento del delantero argentino es claro: "Leo Messi es indiscutible para mí. Si te pones a discutir sobre Messi es que no sabes nada de fútbol. Sus números en estos meses son increíbles. Él y Mbappé han participado en casi todos los goles del club. Es decisivo. Lleva 20 años jugando de la misma manera. La cosa cambia cuando tienes a otros jugadores a su lado. Pero es adaptable porque es un genio y los otros genios tienen que adaptarse a él".

Leonardo vuelve a hablar en público para calmar las aguas en el entorno del PSG. Si bien en Ligue-1, como cabía esperar, el dominio es casi absoluto, en la Champions League el equipo ha dejado dudas y en febrero deberá vérselas contra el Real Madrid en octavos de final.

