Sergio Ramos: "¿El Real Madrid en Champions? Voy a ir a muerte por el PSG"

Sergio Ramos ha vuelto a la capital de España. El que fuera capitán del Real Madrid ha vivido momentos complicados en el Paris Saint-Germain, próximo rival del equipo blanco en la Champions League, por culpa de las lesiones. Dejando a un lado el fútbol por unas horas, el defensa ha estado presente en el acto por la presentación de su nuevo gimnasio. En este evento ha hablado, por supuesto, del emparejamiento de la máxima competición continental, así como de varios nombres propios como los de Kylian Mbappé, Leo Messi o Vinicius Junior.

¿Cómo se encuentra?

"Es un placer estar aquí. Es un día muy especial. Es uno de los proyectos más importantes en toda mi vida. Estoy contento con la presentación. Esa pregunta va con cierto... -risas-. Después de unos meses duros, de no poder estar con el equipo. Una ciudad nueva, un club nuevo. Pero estoy adaptado a la ciudad y tengo un equilibrio. Me encuentro bien después de jugar en Saint Etienne. Estoy recuperando bien de ese partido porque después de tantos meses el cuerpo se desacostumbra. Contento de estar ya en dinámica de grupo y muy contento de volver a casa".

Gimnasio SR4

"Es difícil quedarte con algo. En este especio tan especial se reúnen ciertas características que te animan a venir a entrenar. Te encuentras cosas que no te encuentras en otros gimnasios. Es un diseño diferente que te hace estar cómodo en un ámbito donde se sufre".

Significado de volver a Madrid

"Ojalá me veáis por aquí. Cuando profesionalmente me lo permita la agenda. Madrid es volver a casa. Este gimnasio es un sitio que te motiva a venir así siempre que pueda me veréis por aquí".

Volver a casa, al Santiago Bernabéu, después de no haber tenido una despedida es muy gratificante. Sergio Ramos

Real Madrid, en octavos de la Champions

"El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos tocase otro equipo. Sabéis el cariño que tengo al Madrid, a la afición y eso no va a cambiar nunca. Toca afrontar el presente: soy jugador del PSG y voy a defender a mi equipo. Voy a hacer lo que pueda por pasar la eliminatoria. El Madrid atraviesa un buen momento, pero quedan meses para ese partido. A mí me toca defender mis intereses. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG".

Volverá a jugar en el Santiago Bernabéu

"Me he enterado estando en casa. Cuando he llegado en el avión, el United me molaba como enfrentamiento y luego el sorteo no ha sido válido. Es una mezcla de sensaciones, me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento. Pero volver a casa después de no haber tenido una despedida es muy gratificante. Me hubiese gustado que fuese de otra manera, pero así son las cosas".

Último año

"Mentiría si dijese que no ha sido duro. Sobre todo ha sido diferente. He tenido la suerte de jugar durante muchos años y me han respetado las lesiones. Ahora me ha tocado este año tener una lesión de la que se ha hablado mucho por falta de información. Es importante volver a sentirte bien, sentirte jugador. Han sido muchas horas de trabajo, de gimnasio, de oscuridad. Pero todo sirve para volver. Son aprendizajes. Me lo tomo como una parte de mi vida que te enseña quién estaba y quién no estaba. Volver a sentirme dentro del grupo, volver a jugar en Saint-Étienne. No quería que terminase ese partido. En la vida, cuando te dedicas en cuerpo y alma a algo, los resultados acaban llegando. A día de hoy estoy súper tranquilo. La familia está adaptada y podemos centrarnos en mejorar. Creo que queda Ramos para rato".

Sergio Ramos, durante la presentación de 'Sergio Ramos by John Reed' EFE

La prensa en Francia

"No escucho mucho de lo que se dice. Los amigos me van comentando. Estoy bastante desconectado. No siempre es verdad lo que se cuenta. Entrar en eso es un poco perder el tiempo. Lo bueno es que ya estoy de vuelta y voy a poder hablar con frecuencia".

Tema de la lesión

"Parecía que después de la rodilla no iba a volver a jugar pero la rodilla ha sido el menor problema estos meses".

Estado de Ramos

"El estado de salud y mental es muy individual. Cuando vives etapas difíciles te das cuenta de quién está y quién no. No me he llevado ninguna sorpresa porque siempre he tenido un círculo muy cerrado y muy fiel. Lo demás no lo puedo manejar. Estoy orgulloso del equipo que tengo alrededor. También de uno mismo, después de tanto tiempo sin sentirme bien. Lo he pasado mal, pero ha merecido la pena".

Diferencias entre PSG y Real Madrid

"Estoy muy agradecido de cómo me han tratado. El PSG hace una apuesta por mí y eso te llena de satisfacción. Y los compañeros me acogieron muy bien. Lo que más me costó fue el tema de la casa, que no encontrábamos la tranquilidad. Pero ya lo tenemos y podemos disfrutar del equipo y de la ciudad. En un vestuario con tantos cracks es más lo que vives dentro de lo que se dice fuera. Me han tratado todos muy bien. Estamos conociéndonos un poquito más para después rendir mejor en el campo".

Kylian Mbappé

"No me gustaría que fuese cliente de este gimnasio -risas-. Me gusta estar rodeado de los mejores jugadores y él es una pieza clave del PSG en el presente y en el futuro. Quiero que siga en mi equipo".

Tengo mucho cariño a Vinicius y me alegro de que rinda a ese nivel. Sergio Ramos

Volver a jugar con la Selección

"Ojalá ir al Mundial. Obviamente lo único que tengo en la cabeza es volver a jugar con normalidad y al máximo nivel. Luego Luis Enrique es el que decide. A mí me gustaría volver a la selección".

Vinicius y el Real Madrid

"Siempre que puedo veo los partidos del Madrid y de la Liga española. Vinicius es un jugador que ya prometía estos años, pero ya es una actualidad. Es un grandísimo jugador. El Madrid empieza a destinar el juego en él y creo que va a ser una pieza clave en los próximos años. Le tengo mucho cariño y me alegro de que rinda a ese nivel. El Madrid está haciendo una buena temporada. Están distanciados en Liga y eso es muy positivo. A nivel defensivo, les veo muy bien".

Sergio Ramos, durante la presentación de 'Sergio Ramos by John Reed' EFE

¿Ha hablado con algún excompañero del sorteo?

"No he hablado con ningún excompañero porque estaba metido en la presentación. Pero seguro que después en el móvil tendré muchos mensajes en los grupos. Es inevitable que sea el debate de hoy".

¿Puede jugar juntos Mbappé y Vinicius?

"No sé. Son cosas que no dependen de mí ni de vosotros. Yo quiero tener a los mejores en mi equipo y Mbappé lo es. Ojalá esté con nosotros muchos años. Es un jugador joven que tiene mucho por delante".

Leo Messi

"Ahora compartimos vestuario y tenemos una relación muy buena. Tratamos de ayudar al PSG a ganar. El objetivo es la Champions y tanto Messi como yo algo podremos aportar. La relación es de admiración y respeto por ambas partes".

¿Cuándo volverá a jugar?

"Nunca se sabe lo que puede pasar mañana. Si todo sigue según el plan, a final de esta semana podría reincorporarme con el grupo. Sigo entrenando con un plan determinado para reincorporarme al grupo lo antes posible".

