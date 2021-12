Abel Pascual, capitán del Cristo Atlético: "Si el Alcorcón ganó al Madrid, cómo no vamos a soñar"

La Copa del Rey es terreno de sorpresas. De esa magia en la que los poderosos equipos de Primera División acaban jugándose la vida ante los clubes más humildes del fútbol español. Y este martes 14 de diciembre, el Cristo Atlético espera que esa aura especial que envuelve a la competición copera haga de las suyas para que el conjunto de Palencia gane la batalla ante el RCD Espanyol.

EL ESPAÑOL habla con Abel Pascual, capitán del Cristo Atlético y uno de los goleadores del partido entre el equipo palentino y el Real Unión de Irún. El central nos cuenta cómo vivió esa victoria histórica en la Copa del Rey y también cómo afrontan desde el vestuario y la ciudad este duelo ante un Primera.

Con un presupuesto de 420.000 euros, el Cristo Atlético se prepara para dar el campanazo en la competición copera. Abel Pascual señala que no será fácil, pero que el fútbol "son 90 minutos de once contra once y las posibilidades que te ofrece este deporte son muchísimas". Soñar no es imposible. Soñar es una obligación.

¿Cómo se encuentra después de conseguir el billete para la segunda ronda de la Copa del Rey?

Con una ilusión enorme. Creo que lo que vamos a vivir aquí en Palencia es algo que no se vive muchas veces. Además, contra un equipo de Primera. La ilusión no es ya solo del equipo o del club, sino en las calles. Hablas con los aficionados, con los palentinos, y muestran una ilusión enorme con este partido.

Hay un ambiente especial de que el 'Gordo' ha tocado y va a ser un buen día.

Sí, sí. Es como en su día cuando el Becerril jugó contra la Real Sociedad, fue algo que animó mucho a la ciudad después de todos los varapalos que ha sufrido la ciudad con el fútbol. Poder ver a un Primera División en la ciudad es algo que digamos hace recobrar esa ilusión.

Jugar nosotros contra el Espanyol, que es un club histórico, que está posicionado como uno de los equipos más importantes de España, pues es algo que estamos deseando de vivir, tratar de recobrar esa ilusión que creíamos que se había perdido. Y, mira, a veces con este grupo de chavales y de esta directiva palentina parece que lo estamos recobrando.

El Becerril, ahora el Cristo Atlético... La Balastera parece que se ha convertido un buen lugar para jugar la Copa del Rey.

Pues sí. Al final contamos con un estadio que en su día se hizo para subir a Segunda. Entonces, para este tipo de partidos creemos que tiene la capacidad idónea. Poder jugar estos partidos en este estadio es algo por lo que los palentinos deben decir que están orgullosos. Ya ni te cuento los jugadores. Jugar este partido, sentirse animado por toda su gente y enfrentándose a un Primera División.

Además, ya dicen por ahí que este Cristo Atlético tiene una voluntad de hierro.

Eso es -risas-. Digamos que no nos hemos rendido nunca. El partido contra el Real Unión de Irún, creo que es algo que lo demuestra. El quedarnos con uno menos y jugar 60 minutos con un futbolista menos y aún así meter un gol a mayores, luchar todo el partido, ganar y pasar a la siguiente ronda para poder jugar contra un Primera División, en nuestro caso contra el Espanyol, habla de esa voluntad y de ese coraje que creemos que tenemos.

¿Han recibido muchas felicitaciones?

Una barbaridad. Una barbaridad... Si te digo la verdad, llevo con el móvil en estas últimas casi dos semanas que no me da, todavía tengo que contestar a gente y todo -risas-.

Además, para usted fue un poco más especial porque fue uno de los goleadores ante el Real Unión.

Sí, para mí fue especial, pero ya no solo por el gol, sino por poder vivir esa noche contra el Real Unión de Irún, de ver otra vez la ilusión de la gente, de ver cómo animaba. De ver que La Balastera volvía a ser otra vez esa 'caldera de Castilla' que llamábamos antiguamente. Y soñar con ese pase que al final se logró y el poder al menos tener la posibilidad de llenar La Balastera.

Son 90 minutos, once contra once y las posibilidades que te ofrece este deporte son muchísimas. Abel Pascual, capitán del Cristo Atlético

¿Cómo esperan este partido ante el Espanyol?

Lo que tenemos claro es que vamos a salir a disfrutar y sin duda vamos a intentar pasar a la siguiente ronda. No es la primera vez que un Segunda B, en nuestro caso un Segunda RFEF, elimina a un Primera División. Se ha dado, yo creo, todos los años y estamos en disposición de intentarlo. Entonces, está claro que aprovechando esta oportunidad que se nos ha brindado debido a nuestro esfuerzo y a esa ilusión que hemos puesto tanto en el partido anterior como la pasada campaña para lograr la clasificación para jugar la Copa del Rey, pues tratar de disfrutarlo y también de intentar pasar y dar otra alegría a nuestra gente.

Entonces... ¿está permitido soñar? Ahí está el famoso 'Alcorconazo' que a nadie se le olvida.

Eso es, ahí tenemos un ejemplo claro de un equipo como el Alcorcón eliminando al Real Madrid. Así que cómo no vamos a soñar nosotros con ese pase. Está claro que va a ser muy complicado, al final las probabilidades son mucho más pequeñas que en cualquier otro partido, pero bueno, el fútbol es fútbol y es lo bonito de él, que es inesperado. Vamos a tratar de aferrarnos a esa poca probabilidad que tenemos.

De hecho, el mismo Diego López ya dijo que "a un único partido se igualan mucho las cosas". No sería la primera vez, ni la última, que un equipo humilde da el campanazo en la Copa.

Es lo que tiene el fútbol. Son 90 minutos. Hora y media de once contra once y las posibilidades que te ofrece este deporte son muchísimas. Y está claro que dentro de esas posibilidades pues entra el que nosotros pasemos de ronda.

¿Se imagina marcando el gol de la victoria?

Bufff. Mira, sinceramente, eso ya sería... Ni se me había pasado por la cabeza -risas-. Ya solo por el hecho de pasar, de ganar en La Balastera al Espanyol con el campo lleno, que es lo que queremos y que puede pasar, ya vamos, te lo firmo con los ojos cerrados. Sería la mejor experiencia de mi vida.

Uno de los momentos virales de su paso fue cuando desde la cuenta de Twitter del club se hizo referencia a Raúl de Tomás. ¿Mejor que se reserve o que se quede en Barcelona?

En mi caso me haría ilusión que juegue porque soy central. Me haría ilusión que viniese para cubrirle. Me da igual quién venga, vamos a intentarlo. Está claro que si viene Raúl de Tomás, el Espanyol va a ganar muchos enteros para pasar esa ronda y el fútbol sigue ahí, y nosotros tenemos posibilidades. A lo mejor menos, pero a los palentinos les daría una alegría ver aquí a RDT.

Claro, es que al final, te reservas y puede que te quedes fuera.

Hombre, al final es un Primera División. No te puedes fiar. A lo mejor los menos habituales dentro del Espanyol no llevan tanto ritmo como pueden llevar los que suelen jugar de titular, pero no dejan de ser jugadores de Primera División con un currículum que ya quisiera yo. Entonces, tener esos jugadores delante es una barbaridad.

Palencia se va de fiesta, ¿algún mensaje para todos los aficionados que acudan a La Balastera?

Llevamos durante años en el Palencia Cristo haciendo las cosas muy bien, que hemos podido darles esta oportunidad de poder volver a La Balastera y darles este ambiente de Primera contra un equipo como el Espanyol, y que esto no se quede en un día. Que sigan viniendo a La Balastera, que nosotros vamos a seguir luchando por ellos. Tratando de ofrecer un buen espectáculo y tratando también de llevar el fútbol palentino hacia lo más alto.

Es importante llenar el estadio...

Sí, es muy importante porque después de todos los varapalos que hemos tenido en el fútbol palentino con la desaparición de nuestro añorado Club de Fútbol Palencia, el paso que tuvimos con el Deportivo Palencia... pues el llenar La Balastera y volver a tener esa ilusión es muy importante.

Es como un premio a la constancia y al sacrificio. Y, bueno, también a la gestión que se está haciendo ahora.

Eso es. No nos olvidemos que el Palencia Cristo lleva muchos años haciendo las cosas bien. Creo que es momento de premiarlo. Puede tener el nombre del barrio del Cristo, que a lo mejor algunos no se sienten identificados por esa palabra, porque al final no deja de ser una palabra, pero es el primer equipo de la ciudad y todos tenemos que ir con él.

¿Y algún mensaje para el Espanyol?

Que vengan aquí a Palencia, que disfruten de la ciudad y que nos dejen pasar.

