Thuram: "En el Barça dejaban a un jugador en la sala de masajes durmiendo cuando venía de fiesta"

Liliam Thuram fue uno de los mejores centrales del momento en Europa. Un jugador que marcó una época en Francia y que estuvo presente en la conquista de una Eurocopa y de una Copa del Mundo. Además, militó en equipos de la talla de la Juventus o el FC Barcelona.

Ahora, repasa su carrera en una extensa entrevista con el medio francés L'Équipe donde recuerda algunas anécdotas como lo impresionante que era ver a jugadores como Zidane o Ronaldo, su mítico duelo con Munitis o quién ha sido el compañero más fiestero que ha tenido y al cual conoció en España.

El mejor compañero

"Zinedine Zidane. La primera vez que lo conocí, en la selección de Francia, tenía 17 años y medio. Durante el calentamiento, hizo malabares, lanzó globos al aire y volvió a hacer malabares detrás. Nunca había visto a alguien de mi edad hacer eso con una pelota. Luego seguí su desarrollo hasta el jugador confirmado en el que se convirtió en Italia. No me gustaba que la gente pensara que solo era un superdotado y talentoso. Zidane fue sobre todo un gran trabajador, extremadamente riguroso, con mucho carácter".

El mejor rival

"Ronaldo, por supuesto. No importa dónde tocara el balón, todo el mundo estaba alerta, podía desencadenar una acción que condujera a un gol. Siempre fue muy agradable jugar contra él. Cuando te gusta jugar contra grandes jugadores, se vuelve divertido. Ahora es el momento de que te reveles a ti mismo".

El más fiestero

"Como no iba a salir, fue difícil responder. En Barcelona, un jugador que no nombraré con demasiada frecuencia no pudo entrenar. Algunas mañanas pudimos comprobar que no se encontraba en buenas condiciones. Lo encerraron en la sala de masajes para dormir. Los seguidores que asistieron a nuestras sesiones no lo habrían entendido".

Su duelo con Munitis

"Al comienzo de mi carrera, Patrice Garande, muy inteligente en sus movimientos, a veces tenía la impresión de que desaparecía del campo, ya no lo veía. Fue muy complicado. Pero el que me dio más problemas fue Pedro Munitis, durante los cuartos de final de la Euro 2000 (2-1 ante España). Era mucho más bajo y rápido que yo, no pude atraparlo. En el descanso, incluso me cambié de zapatillas, pero nada ayudó. Sin que yo entendiera por qué, el técnico contrario decidió sacarlo. Durante mucho tiempo tuve pesadillas pensando en él. Si quieres asustarme, solo di: '¡Cuidado, ahí está Munitis!'".

La derrota más dolorosa

"La final del Mundial de 2006 (1-1, 3-5 empates ante Italia) . Yo tengo la suerte de haber ganado un Mundial. Me imagino a los otros jugadores que jugaron su primera final y la perdieron. Es solo una sensación horrible".

Un fichaje que no se hizo

"Durante mi última temporada en Parma (2001) , varios clubes me querían. Casi firmo por el Manchester United. Incluso fui a visitar el centro de entrenamiento y el barrio donde vivían los jugadores. El Real Madrid también estaba en la carrera. Los dos clubes milaneses también parecían interesados, pero yo elegí la Juventus de Turín. Y fue una muy buena elección".

Lilian Thuram

El mejor y el peor equipo

"El equipo francés en ese momento, por supuesto. El nivel de juego fue increíble. En los entrenamientos jugamos a tres toques de balón. La pelota nunca salió. Me da escalofríos solo de hablar de eso".

"El equipo francés de la Eurocopa 2008. Ya era mayor. También menos eficiente. Sentí venir el desastre. Al comienzo de la competencia, le había advertido a Domenech que, como ya no jugaba en un club, no podría encadenar partidos. Eso fue lo que paso. En este grupo reinaba una gran inmadurez. Algunos jugadores no comprendieron la exigencia extrema y todo lo que representaban cuando estaban en la selección de Francia. Lo que sucedió dos años después en Sudáfrica, por lo tanto, no me sorprendió".

Su mejor entrenador

"Claramente, Arsène Wenger. Ya sea por el fútbol o por la vida en general. Cuando era joven, escribió una frase en una pizarra: "Puedes progresar a cualquier edad". Todavía se me quedó grabado hoy".

