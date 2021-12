España confía en la vacuna contra la Covid: estadios con público mientras Alemania se cierra

El deporte español recibió la mejor noticia de los últimos tiempos el pasado mes de septiembre cuando el Consejo Interterritorial de Salud aprobó aumentar los aforos al 100% en recintos abiertos y al 80% en cerrados. Una medida que venían reclamando desde el sector para poder frenar la caída de igresos y que se extendió el pasado 24 de noviembre tras un nuevo acuerdo con las Comunidades Autónomas. Los aforos aún se revisarán una vez más en este 2021, pero las sensaciones son de mantener la confianza en la vacuna contra el coronavirus mientras competiciones como la Bundesliga vuelven para atrás.

El CISNS dio luz verde a mantener "los aforos máximos de hasta el 100% para eventos en recintos abiertos y de hasta el 80% para eventos en recintos cerrados"; siguiendo siempre los protocolos de seguridad contra la Covid-19. Además, se mantuvo la recomendación de dar preferencia a "personas abonadas" y "público local", y "con carácter general", la prohibición de vender y consumir alimentos y bebidas -excepto agua- en el interior de los recintos.

Sin embargo, no fue hasta cinco días después cuando la variente ómicron apareció en el territorio nacional con un primer caso en la Comunidad de Madrid. Una novedad que, hasta el momento, no ha cambiado nada. Sanidad ha mantenido sus decisiones y se dejará para esa nueva cita del Consejo Interterritorial de antes del 31 de diciembre alguna actualización de los aforos. A favor de mantenerlos está el hecho de que el presidente Pedro Sánchez haya garantizado que no habrá restricciones en Navidad.

La Liga, de esta manera, podrá seguir en la zona alta de Europa junto a competiciones como la Premier League. La liga británica fue quien marcó el inicio de la deseslacada en los estadios con aforos completos durante la Eurocopa y en las últimas fechas ha mantenido todas las medidas de apertura a los seguidores de los clubes a pesar de que dentro de los equipos se ha detectado un aumento de casos. El Tottenham, sin ir más lejos, notificó recientemente seis positivos.

La Bundesliga, por su parte, ya ha tenido que hacer frente a los contagios con una estrategia completamente opuesta. La liga alemana, no por decisión propia sino de las autoridades competentes en cada región, ya ha obligado a clubes como el Bayern Múnich a cerrar sus puertas. En un primer momento se barajó reducir el aforo a un máximo de 25.000, pero finalmente tendrá que jugar sin público durante algunas semanas tanto en Champions como en la competición doméstica.

La decisión y postura del gobieron alemán es tajante. "Es muy difícil de comprender que 50.000 personas se reúnan en un estadio de fútbol", llegó a criticar un portavoz del ejecutivo de Merkel hace unos días. Poco después, regiones como Baviera cerraron las puertas de sus estadios dejando a Bayern o Augsburgo, entre otros, sin público en sus gradas. Una decisión que no ha gustado y que, por ejemplo, cuesta al club muniqués más de 3 millones de euros por encuentro sin aficionados.

Esta seguridad para mantener los aforos por el momento contrasta con el temor que había en los tramos finales de la temporada pasada o en el inicio de la actual. Tanto cuando las competencias estaban en manos del Consejo Superior de Deportes, como cuando pasó a manos de Sanidad y de las Comunidades Autónomas, cada movimiento y ampliación de aforo se realizó concienzudamente. Clubes y competiciones presionaban, pero las autoridades se resistían y vinculaban el aumento de aforos a los datos de contagios y al efecto de las vacunas.

La temporada 2020/2021 acabó con algunos partidos con público, siempre y cuando no fuera más de un 30% o 5.000 espectadores. La medida llegó tarde y no convenció. Primero porque la promesa de terminar con aficionados llegó con Irene Lozano al frente del CSD y muchos meses atrás. Y en segundo lugar porque el curso iba a acabar con desigualdades entre los clubes. Pese a ello, volver a los estadios era un avance. Los ojos, entonces, se pusieron en la 2021/2022 con un 40% de límite.

El objetivo no era otro que alcanzar el 100%, pero los pasos fueron paulatinos mientras avanzaba la vacunación en España. Primero se amplió al 60% en el inicio de septiembre, dejando los espacios cerrados en un 40%, y a finales del mismo mes se amplió hasta el 100% y el 80% en aforos cerrados. Ahora, con la llegada de ómicron, el pánico de otros países parece contenerse. Pedro Sánchez ha anunciado Navidad sin restricciones y el Consejo Interterritorial de Salud se reunirá una vez más antes de final de año para prorrogar los aforos o empezar a reducir. Por el momento, el 100% sigue solventando la crisis económica de los clubes.

