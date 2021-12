Carlo Ancelotti: "Tenemos la calidad para ganar La Liga y para competir por la Champions League"

Gran partido en el Santiago Bernabéu. Real Madrid e Inter de Milán se batieron en un tremendo duelo por la primera plaza del grupo de la Champions League donde los dos equipos tuvieron oportunidades para ganar el choque. Carlo Ancelotti analiza el encuentro en la rueda de prensa posterior donde hablará sobre la buena actuación de nuevo para los merengues.

Jovic y Casemiro

"Luka ha jugado muy bien. Nos ha ayudado no solo en la fase de ataque, también en la salida del balón. Si Karim no está bien, él va a jugar. Tenemos días para ver si recupera, yo creo que sí".

"Casemiro ha tenido un golpe, pero no creo que vaya a tener problemas".

Modric

"Claro que a su edad tiene que descansar. Ahora tiene cinco días para descansar y preparar el próximo partido. Ha tenido un par de días para descansar antes de estos dos últimos partidos. Creo que descansa bien. Es un jugador que tiene algo especial. Hemos hablado mucho de los tres. Tenemos que considerar que hay dos por detrás que están empujando. Estamos tranquilos. El día que Luka, Toni o Case estén cansados, meteremos a otro que dará rendimiento".

Súper fiables

"Yo creo que lo estamos haciendo bien. Me gusta el aspecto defensivo. La habilidad individual es muy alta. El partido de Militao y de Alaba es muy bueno. Al principio de temporada estábamos con menos compromiso y encajábamos más goles".

Plena forma

"No puedo pedir más. Es verdad que a veces no presionamos arriba, pero bajamos el bloque de presión y estamos cómodos. No tenemos centrocampistas que puedan correr por todo el campo. Es poco estético a veces, pero estamos bien".

Clasificación del Barça

"No me importa. Voy a ver los partidos, porque me gusta. Serán interesantes. Lo importante es que somos primeros y esperamos el sorteo. No me preocupa el sorteo, el objetivo, sea el rival que sea, va a ser ganar la competición, no pasar los octavos".

Rodrygo o Asensio

"Los dos lo están haciendo muy bien. Asensio ha marcado un gol increíble".

¿Le da para la Champions?

En el vestuario tenemos un buen ambiente. Tenemos la calidad para ganar La Liga, tenemos equipo para competir por la Champions. No hay un equipo con la calidad para ganarla. Somos un equipo intenso, pero no podemos defender a campo abierto. Tenemos calidad, experiencia y compromiso.

