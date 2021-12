'Caso Hamraoui': los investigadores interrogan a la jugadora para saber su vínculo con Éric Abidal

La investigación sobre la agresión a Kheira Hamraoui sigue su curso. La jugadora, de momento alejada de los focos y de los entrenamientos del Paris Saint-Germain, y centrada en su recuperación física tras las lesiones causadas en el ataque, ha vuelto a ser interrogada por quienes llevan el caso. En esta ocasión, las preguntas se centraron en su vida privada y en su relación con Éric Abidal, exjugador del Fútbol Club Barcelona y a quien conoció cuando ambos coincidieron en la entidad catalana.

Hamraoui, desde un primer momento, pidió por medio de sus abogados que no se incidiera en su vida privada y que se respetara su intimidad. Sin embargo, tal y como informa AFP, los investigadores se citaron con la jugadora el pasado lunes para conocer más detalles sobre esta vida privada. Las preguntas, apuntan, se centraron en su relación con Éric Abidal para intentar obtener alguna clave relacionada con la agresión.

Sin embargo, el encuentro no acabó con un buen resultado en términos policiales dado que no se obtuvo ninguna conclusión. Concretamente, fuentes de la Fiscalía de Versalles recalcan que no ha habido "ningún elemento significativo" tras ese último interrogatorio a Kheira Hamraoui.

Su abogado, en declaraciones para AFP, ha vuelto a repetir su estrategia: "Queremos preservar la intimidad de Hamraoui y permitirle reanudar sus entrenamientos lo antes posible, así como preservar el secreto de la investigación y de la instrucción judicial en curso". Hamraoui continuará alejada de los terrenos de juego y en Francia ya han puesto en duda que vuelva a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain. Diallo, compañera que en un primer momento fue señalada, vive una situación profesional similar.

Vínculo con Abidal

A diferencia de lo ocurrido con Hamraoui y Diallo, Éric Abidal sí ha tenido que afrontar algunas consecuencias de lo sucedido. El exjugador del Fútbol Club Barcelona, por el momento, tendrá que divorciarse de su mujer después de que se conociera que había tenido una relación con Hamraoui y que estaba siendo investigado como posible impulsor del ataque de aquella noche del 4 de noviembre.

Abidal, de hecho, publicó un mensaje en redes sociales donde dejaba entrever que su relación amorosa con Hamraoui sí que ha existido durante todo este tiempo. Además, el exjugador pedía perdón a Hayet Abidal, su esposa, y asumía el divorcio que esta ha solicitado. La investigación sigue su curso y el último interrogatorio, como han confirmado en Francia, ha estado orientado a conocer la relación entre ambos.

El ataque, que se produjo el pasado 4 de noviembre tras una cena de equipo, acabó con Hamraoui en el suelo tras ser sacada a la fuerza del coche en el que viajaba con Diallo. Los dos agresores, encapuchados y ayudados por una barra de metal, golpearon la zona de las piernas en un evidente intento de lastrar su carrera deportiva. Además, la echaron en cara tener relaciones con hombres casados.

