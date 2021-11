Lopetegui: "Queremos seguir vivos en la Champions League"

El Sevilla se enfrenta al Wolfsburgo en la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El conjunto hispalense es último de su grupo y de perder, se quedará fuera de la máxima competición del fútbol europeo. En la previa del partido, Julen Lopetegui compareció ante los medios de comunicación acompañado de Gonzalo Montiel.

Ilusión

"Es un partido importante, de Champions. Yo utilizaría la palabra ilusión. Queremos seguir vivos en esta competición. Superar a un buen rival, que ha cambiado de entrenador y llegan en buena dinámica. Tenemos la intención de superares haciendo un gran partido, superando todas las dificultades que tenemos para superarles".

Bajas

"Suso y Lamela están descartados. Delaney entra en la convocatoria. Hay jugadores que no sabemos si van a llegar a mañana, bajas... Decidiremos mañana la convocatoria porque hay dos o tres que arrastran molestias".

Preparación del partido

"Lo preparamos exactamente igual que otro. Con el poco tiempo que tenemos, debemos prepararlo con energía. Detrás de la ilusión que nos genera la Champions se encuentra un partido complejo. Y de superar muchas adversidades. Ojalá que estemos a la altura de ese aliento y esa ilusión que nos transmitirá la afición".

Montiel

Preparados

"Partido importante. Esto es una final. Nos estamos preparando para eso. Estamos muy enfocados en el partido. Ojalá que podamos sumar los tres puntos".

Es una final

"Es una final y estamos preparados para eso. Saldremos a ganar. Puede que sea el partido más importante de la temporada. Esperemos que nos salga un partido redondo. Estos partidos se determinan en detalles. Tenemos que estar preparados mentalmente para resolver situaciones. Ojalá hagamos un buen partido".

Ausencia de Jesús Navas

"Me voy sintiendo más cómodo y suelto con el paso de los partidos. En el derbi y el Alavés me sentí bien. Me voy soltando más. Espero seguir ayudando al equipo. La baja de Navas es un reto importante y a mí me gusta. Es un gran jugador. Trato de aprender de él".

