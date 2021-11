La UEFA comunica al Atlético de Madrid la sanción de Griezmann en la Champions

Antoine Griezmann no podrá jugar el partido ante el AC Milan de la Champions League. El motivo no es otro que la sanción que ha impuesto la UEFA al delantero francés, después de que este fuese expulsado en el encuentro disputado entre el Atlético de Madrid y el Liverpool en el Wanda Metropolitano.

El futbolista galo ya fue baja por este motivo en el partido en rojiblancos y los de Jürgen Klopp en Anfield. El máximo organismo del fútbol europeo todavía no se había pronunciado sobre la sanción y esta no ha sido de un solo duelo de suspensión, sino de dos.

La UEFA ha comunicado así los dos partidos de castigo para Griezmann al Atlético de Madrid. Y todo ello a falta de tan solo siete días para que el equipo colchonero se vea las caras con el Milan, en el partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El momento de la expulsión de Antoine Griezmann por poner su pie en la cara de Roberto Firmino REUTERS

Hasta ahora no se había entendido el porqué la UEFA no había comunicado formalmente el tiempo de sanción del internacional francés. Tal solo se le confirmó al club rojiblanco que Antoine Griezmann no podría disputar el encuentro frente al Liverpool en Anfield.

Baja importante

La baja de Griezmann es muy sensible para el 'Cholo' Simeone. Después de que se hayan disputado las cuatro primeras jornadas, el Atlético es tercero del Grupo B con 4 puntos. El líder es el Liverpool con pleno de victorias y, además, los reds, no se volverán a enfrentar al Atleti en lo que queda de fase de grupos.

Así las cosas, el Atlético se jugará el pase a los octavos de final de la Champions League con el Milan y el Oporto. Son los portugueses los que marchan segundos de su grupo con 5 puntos, mientras que la escuadra rossonera es última con tan solo un punto sumado hasta la fecha.

El Atlético de Simeone depende de sí mismo para estar en octavos. Si gana los dos encuentros que le quedan por delante estarán en la siguiente fase de la máxima competición continental. Y para la primera 'final', el 'Cholo' no podrá contar con uno de los futbolistas con más talento de su plantilla.

Por el momento, en el Wanda Metropolitano mantienen sus esperanzas. Está decidido recurrir la sanción de dos partidos a Griezmann. Entonces la UEFA deberá estudiar de urgencia el recurso del Atlético y si lo aceptan, el 'Cholo' Simeone podrá contar con el francés para el importante partido de la Champions.

