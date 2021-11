Las promesas de los clubes de LaLiga con el dinero de CVC: los problemas que el dinero no puede resolver

El mundo del fútbol español tuvo una importante innovación con el acuerdo que LaLiga firmó con el fondo de inversión CVC Capital Partners. 17 clubes de Primera División (Real Sociedad, Sevilla, Atlético de Madrid, Betis, Rayo Vallecano, Osasuna, Valencia, Espanyol, Villarreal, Mallorca, Alavés, Celta de Vigo, Cádiz, Granada, Elche, Levante y Getafe) y todos los de Segunda rubricaron esta operación que desembarcaba con una promesa de 2.460 millones de euros. Real Madrid, Barcelona y Athletic Club se quedaron fuera para proteger sus derechos televisivos.

CVC es el fondo de inversión británico que llega al fútbol español después de tener una amplia experiencia en el deporte. Funciona desde 1981 y "realiza inversiones en nombre de inversores privados, institucionales e incluso gubernamentales en el mundo", según explican en su página web. Han trabajado con la Fórmula 1, el mundo del tenis y MotoGP, entre otros. Su idea es poder rentabilizar su inversión cuando antes y poder acercarse a múltiplo en el que ha invertido.

EL ESPAÑOL ya explicó las deudas que supondrá para el futuro de la competición esta alianza y como tendrían que invertirse las cantidades que reciba cada club, donde destacan los 15.584 millones que perderán a costa de esa inversión inicial. El primer 40% del dinero estaba previsto que llegara en octubre, pero no lo ha hecho aún porque, según LaLiga, siguen "ajustando detalles". El dinero que cada entidad recibirá tendrá que ser repartido en un 70% para infraestructuras, un 15% para reducir deuda y un 15% para fichajes.

Estos últimos han llegado en la ventana del mercado de verano a pesar de que todavía no habían visto ni un céntimo del dinero prometido, jugando con la confianza de que en los presupuestos de los clubes que aceptaron el acuerdo ya aparece la inversión. Con estas premisas, las entidades comenzaron a preparar el plan establecido para utilizar el dinero en diferentes proyectos que, en algunos casos, ya estaban proyectados o, en otros, se han empezado a proyectar.

Esto no ha supuesto que las entidades no tengan que seguir llevando a cabo medidas de ahorro ante situaciones económicas muy difíciles. Un mapa de inversiones toma forma en el fútbol español con reformas de estadios, ciudades deportivas, cancelación de deudas, laboratorios de innovación o estrategias digitales. Pero todavía hay otro con muchos problemas en las cuentas de entidades que no se salvan de sus coyunturas ruinosas por la panacea que encontró Javier Tebas después de que fuera rechazada por otras ligas europeas.

Valencia, caso particular

La gestión de Peter Lim ha abierto muchos cismas entre la afición y el club y, lejos de cerrarlos con el dinero de CVC, seguirá la crispación. Los 120 millones que prevén irán prácticamente en su totalidad para acabar por fin con el Nuevo Mestalla después de 12 años de su paralización. En diciembre se conocerá el plan. Pero el dinero que utilizarán para rebajar su deuda no será suficiente, ya que ha aumentado la que es a corto plazo y necesitarán vender a una de sus estrellas (Guedes, Carlos Soler o José Gayá) para cuadrar las cuentas.

La ciudad del Atlético

El entorno que rodea al Wanda Metropolitano lleva proyectado prácticamente desde su edificación para ser una gran ciudad para el Atlético de Madrid. Esa es la gran operación que desea adelantar el equipo rojiblanco con el dinero de CVC que se quedará cerca de los 200 millones: crear un entorno en el barrio de Canillejas para los aficionados rojiblancos. Además, la creación de 'Atleti Studios' es el otro gran proyecto que se llevará esta inversión. La deuda ha quedado controlada tras la última ampliación de capital.

Una Sevilla más grande

El Ramón Sánchez Pizjuán no es nuevo y requiere una gran reforma estructural que se llevará a cabo con los fondos de CVC. Los 100 millones que tienen previstos irán a parar al coliseo que se encuentra en el barrio de Nervión, así como para hacer una importante ampliación en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios tras la adquisición de más terrenos. Los problemas con la deuda se estancarán con la cantidad que reciban, pero no se reducirá por el crecimiento en la última temporada.

La misma cifra de dinero espera recibir el Real Betis. Los verdiblancos han podido mantener a sus jugadores esta temporada gracias a la cantidad que van a percibir en los próximos meses. Aún así no tienen más margen para fichar sin que haya salidas. 70 millones irán a parar a la reforma del Benito Villamarín y a la nueva Ciudad Deportiva de Dos Hermanas. Además, se pretende realizar parte de esa inversión en proyectos de transformación digital de la entidad.

La Real innova

Con el Reale Arena nuevo, la Real Sociedad puede invertir gran parte de este patrimonio que recibirán en otros menesteres. Reducirán su deuda, levantarán un nuevo estadio de 4.000 personas en Zubieta, crearán nuevos departamentos de innovación, desarrollo físico y un espacio de formación para crear una bolsa de empleo para sus propios deportistas y otros ajenos. Las cosas marchan bien por San Sebastián y esto permite que se amplíen sus horizontes. La inversión superará los 100 millones.

Las sorpresas de La Liga

Hay dos clubes que están dando mucho que hablar esta temporada. Uno es el Rayo Vallecano, que pretende usar los poco menos de 30 millones en su estadio, que necesita una gran reconversión, y la ciudad deportiva. El otro es Osasuna, que también han hecho una reforma reciente del Sadar. Utilizarán los 52 millones para cancelar deuda, recomprar terrenos de su ciudad deportiva de Tajonar.

Levante se reforma

En Castellón esperan una importante inversión que supere los 108 millones. El Estadio de la Cerámica está reformado, pero todavía tiene una parte antigua que el club desea modificar para poder completar la obra arquitectónica que quería llevar a cabo.

Una situación similar a la del Levante. Tiene terminada la primera fase de la remodelación del Ciutat de Valencia, pero quieren ir aún más lejos para hacer un estadio a la altura de Primera División. El objetivo también es poner en marcha de una vez por todas la nueva ciudad deportiva en Nazaret.

Tras la llegada de la inversión argentina, el Elche quiere transformar su posición y el acuerdo de CVC también impulsará este crecimiento. Gran parte del dinero, unos 30 millones, se destinará a la modernización del Martínez Valero, la compra de los terrenos para una ciudad deportiva y la creación de una residencia para la cantera.

Los más humildes

Recibirá una importante cantidad el Espanyol que invertirá unos 50 millones en la mejora de la Ciudad Deportiva Dani Jarque y otros 15 para regularizar su deuda. El Mallorca no tiene tanta posibilidad de invertir en el estadio al ser de titularidad municipal, por lo que apostarán por un proyecto de internacionalización. Una situación similar vive el Granada, que tendrá que firmar un convenio de largo plazo con el Ayuntamiento para renovar Los Cármenes.

El Cádiz pondrá la mayor parte de los 30 millones en su Ciudad Deportiva de El Rosal. El Celta, que continúa con la reforma de Balaídos, tendrá a su disposición unos 80 millones para afrontar la renovación de sus instalaciones. El Alavés y el Getafe contarán con cantidades cercanas a los 70 millones. Los primeros ampliarán el proyecto que iniciaron con el Grupo Alavés - Baskonia, así como los azulones ampliarán las instalaciones que se encuadran en torno al Coliseum Alfonso Pérez.

