Real Madrid, FC Barcelona y Athletic impugnan el acuerdo alcanzado entre LaLiga y CVC

Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club han decidido impugnar el acuerdo alcanzado entre LaLiga y la empresa CVC, pacto anunciado el pasado 12 de agosto en la Asamblea de La Liga en la que 39 de los 42 clubes que forman la Primera y la Segunda División del fútbol español se mostraron a favor de dicho acuerdo.

Golpe importante a la alianza que han formado la compañía CVC y Javier Tebas como presidente de la patronal. Los tres clubes que se habían mostrado contrarios al pacto entre los dos agentes desestabilizadores han decidido ir con todo para intentar echar abajo un acuerdo que vulnera los derechos de todos los equipos que forman parte del fútbol profesional.

Este acuerdo además suponía un auténtico desastre para el balompié nacional ya que se trataba de una forma de hipotecar los intereses económicos de la competición en un desorbitado plazo de 50 años. Por este motivo, Real Madrid, FC Barcelona y Athletic decidieron rechazar este acuerdo.

Laporta y Florentino Pérez EFE

Ahora han emprendido acciones legales contra este atropello que está sufriendo el fútbol nacional a costa de los negocios que pretende gestionar Javier Tebas junto a la empresa CVC mediante un acuerdo que va incluso en contra del Real Decreto-Ley 5/2015 y que no ofrece las garantías mínimas exigibles de las que deben disfrutar todos los equipos de la competición.

De esta forma, Real Madrid, Barça y Athletic han decidido activar una defensa conjunta de sus intereses, que en realidad son los intereses de todos los equipos presentes en el pacto aprobado en la citada Asamblea del pasado 12 de agosto, e impugnar un acuerdo que consideran perjudicial para La Liga y para la explotación económica del fútbol español como producto de mercado, especialmente audovisual.

Una defensa conjunta

Los tres clubes han comunicado a la vez dicho procedimiento a través de un comunicado oficial conjunto en el que ponen de manifiesto su proceder y sus intenciones para con este acuerdo cuya trascendencia, especialmente por la duración del mismo, es máxima para los intereses del fútbol y del deporte español:

"Athletic Club, F. C. Barcelona y Real Madrid C. F. comunican que han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de LaLiga el pasado 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre LaLiga y CVC, al tratarse de un acuerdo que vulnera lo previsto en la normativa aplicable (y, en particular, entre otros, el Real Decreto-Ley 5/2015) y que fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de tal trascendencia y duración".

A su vez, el FC Barcelona ha indicado cómo se ha ejecutado este procedimiento de forma interna en el club catalán: "La impugnación por parte del FC Barcelona del acuerdo de LaLiga con el fondo de inversión CVC adoptado en la Asamblea del 12 de agosto pasado, fue acordada en la reunión de Junta Directiva del Club del día de ayer. En la misma reunión se presentó un informe de la Comisión Económica de la Entidad que concluye que el acuerdo de LaLiga con CVC no tenía sentido para el FC Barcelona, ni por su coste, ni por las contraprestaciones a recibir, ni por la duración, ni tampoco por el nivel de las obligaciones y compromisos que contiene".

Eduard Romeu explica las razones de la impugnación por parte del FC Barcelona del acuerdo de Laliga con el fondo de inversión CVC pic.twitter.com/jcWyrNSqDr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2021

Así explica la postura del club Eduard Romeu, vicepresidente económico: "Principalmente queremos impugnar por dos razones. En primer lugar porque la convocatoria que hubo llevaba una información insuficiente para nosotros poder evaluarla y tomar un decisión. Y en segundo lugar porque en el transcurso de la propia Asamblea se produjo un cambio de criterio y se terminó pidiendo la aprobación de una cosa distinta a lo que se había planteado.

"Eso suponía un cheque en blanco para LaLiga que nosotros creemos que no es correcto. La verdad es que en primer momento solo nos informaron de los aspectos positivos como que el Barça recibiría un importe muy importante, pero en ningún momento ponía en los documentos esas cifras y ese primer acuerdo. Cuando finalmente recibimos la documentación para firmarla, nos dimos cuenta que no se correspondía con lo que nos habían dicho anteriormente".

"Suponía hipotecar el club a muy largo plazo, par ser exactos, a 50 años. Lo que nos planteaba este acuerdo es que este fondo invertía un total de 2.602 millones de euros, pero al final del periodo, terminaba recibiendo 22.000 millones de euros. Quizás hay algunos clubes que por su dimensión no tienen posibilidad de acudir al mercado de financiamiento y por lo tanto pueden tener una perspectiva positiva de dicha operación, pero no es el caso de clubes como el nuestro que afortunadamente tenemos esa capacidad y además lo hemos demostrado recientemente firmando una operación cinco veces más barata que la que nos están planteando".

