Cristiano carga contra las nuevas generaciones: "Hoy las cosas son más fáciles y no se valoran"

Cristiano Ronaldo se marca unos objetivos muy ambiciosos con el Manchester United y manda un recado a la nueva generación de futbolistas que viene empujando por detrás. 'El Bicho' es un ejemplo por su compromiso con el físico y su forma de competir, algo que no ve tanto en los jugadores que están surgiendo como las futuras estrellas que reemplazarán al portugués cuando este ya no esté en la cima de este deporte, tal y como ha explicado en una entrevista en DAZN.

"Recuerdo que en mi generación, los del 85, era más difícil jugar en el primer equipo. Recuerdo lo difícil que era jugar en el Manchester United, también con la selección, pero en el mundo hoy las cosas son más fáciles y ellos no las valoran lo suficiente, es lo que pienso. Si quieres aprender, tienes que hacerlo. Si sólo hablas, puede estar bien para ayudar, pero también debes demostrarlo con actos", sentencia el luso criticando la manera de llegar a la élite ahora.

No quiere parecer un cascarrabias. "No critico a nadie, ese no es mi papel. A mí me critican mucho, yo no voy a hacer lo mismo. Pero no sólo me refiero al fútbol, esta nueva generación probablemente desde los 90, el 95, ven la vida, el fútbol y los problemas de una manera diferente. Tiene que salir de ti. Tienes que aceptar algunos puntos con los que yo no estoy de acuerdo", aclara el delantero del United después de regresar este verano.

El fútbol ha cambiado mucho...



Desde que llegó, se vio con la responsabilidad de ser un líder del vestuario. "En mi segundo día con el grupo, di un discurso en el hotel y dije que estoy orgulloso de estar aquí y veo un gran potencial en esta nueva generación de jugadores. Estoy aquí para ayudar. Con mi experiencia, mis goles, mi forma de jugar... Espero ayudar al equipo a alcanzar el máximo nivel. Por eso estoy aquí, para ganar cosas", explica el portugués.

Optimista

A pesar de haber tenido un inicio de temporada complicado, Cristiano es optimista con las opciones de su club. "Estoy aquí para ayudar al club a ganar títulos, a los jugadores, porque amo a este club, todo el mundo lo sabe, por eso he vuelto. No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos, si es posible. Y si todos pensamos así, creo que será posible. En mi opinión, lo más importante en el fútbol es ganar títulos. Y creo que el United debe pensar de esta forma", sentenció.

El nombre de esta entidad es lo suficientemente importante como para no estar en lo más alto de las clasificaciones. "Tienes la responsabilidad de jugar para este club y ganar títulos y ser, al menos, muy profesional. La crítica siempre va a estar ahí, juegas en uno de los clubs más grandes del mundo. Eso va a pasar, tenemos que lidiar con ello. Debemos ser capaces de aceptar las críticas, porque Manchester es así", finaliza el luso.

