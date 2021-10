Cristiano salva a Solskjaer y responde a las críticas: "Un día todo es perfecto y al otro somos basura"

Lleva solo dos meses en esta segunda etapa en el Manchester United, pero todo pasa por él desde el primer día. Cristiano Ronaldo es único y así lo demuestra cada aventura que emprende, sus números y su liderazgo en los equipos en los que está. Su segunda andadura en Old Trafford no iba a ser diferente y así lo está demostrando.

El jugador portugués, como lleva haciendo cada día de su extensa carrera deportiva, se repone a las críticas en cada encuentro con goles y actuaciones portentosas. De momento, lleva 7 dianas en 10 partidos con su nueva camiseta, 4 en la Premier League y 3 en la Champions, donde sale a gol por partido.

Su última exhibición ha llegado el momento más complicado para el club, en el trascendental duelo ante el Tottenham en Londres. Allí, el equipo se jugaba mucho, pero más se jugaba un Ole-Gunnar Solskjaer que de haber perdido podría haber dirigido su último partido como técnico del Manchester United.

Eso ya nunca se sabrá porque apareció una vez más para cambiarlo todo un Cristiano Ronaldo excelso que, hoy por hoy, es uno de los jugadores más en forma de la Premier League junto a nombres como Mohamed Salah. El portugués apareció en otro día grande para dictar sentencia e intentar reconducir el rumbo de su equipo después de cinco pinchazos consecutivos.

Artículo 7 de la Ley del Depredador



Dame un balón sin ángulo y te devolveré una volea IMPARABLE



Simplemente Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/eOSS7Hg6SR — DAZN España (@DAZN_ES) October 30, 2021

Cristiano marcó el primer gol del partido con una auténtica genialidad. Seguramente, uno de sus mejores goles desde que ha regresado al Manchester United y uno de sus tantos más bonitos con la camiseta red. Una volea espectacular con la pierna derecha, casi sin ángulo y dibujando una parábola perfecta repleta de potencia y precisión ante la que nada pudo hacer Hugo Lloris tras la genial asistencia de Bruno Fernades.

El portugués estaba de dulce y en la segunda mitad volvió a ver puerta. Fue en el minuto 48 con un soberbio zapatazo desde la frontal del área que se coló por la escuadra de la portería del Tottenham. Por suerte para los Spurs, este no subió al marcador ya que Ronaldo estaba en posición antirreglamentaria.

Sin embargo, no dejó ahí su gran partido sino que unos minutos más tarde asistió a Edinson Cavani para que este hiciera el segundo. Recorte de tacón para encarar a la defensa y pase preciso entre líneas para el desmarque del uruguayo y encarrilar la victoria. Poco después se marchó al banquillo para tener un merecido descanso con la ovación del público rival y con el agradecimiento de un Solskjaer que se vio salvado. Rashford salió en su lugar e hizo el definitivo 0-3.

Cristiano da la cara

Tras el partido, Cristiano recibió el premio de MVP del choque que otorga la Premier League y habló en los micrófonos de Sky Sports. Si antes había dado la cara por los suyos en el terreno de juego, también la dio ante la prensa para responder a las críticas y a los ataques recibidos en las últimas semanas.

Cristiano Ronaldo y Solskjaer se saludan tras un cambio Reuters

"Para el entrenador, para el club, para los jugadores, es normal. El club es tan grande que las críticas siempre están ahí. A mí no me molesta. He jugado 18 años fútbol. Sé que un día todo es perfecto y al otro día todos somos basura. Sé cómo va esto y tenemos que lidiar con ello. Siempre es mejor cuando la gente te aprecia, está contenta contigo y ganas. A veces la vida es así. A veces tienes que pasar por malos momentos y debemos cambiar. Y esta vez hemos cambiado".

El gran partido de Cristiano Ronaldo que dejó en bandera la victoria del Manchester United supuso también un gran empujón para el equipo en la Premier League. Con este triunfo, los red devils aprovecharon los pinchazos del Manchester City de Guardiola, que cayó por 0-2 en casa ante el Crystal Palace, y del Liverpool, que empató a dos en Anfield ante el Brighton.

[Más información: La Premier, paraíso de las megafortunas: el West Ham de los 800 millones y el sueño turco del Hull City]

