Remiro: "Ha sido la peor noche de mi vida, no pude dormir... me he pegado mis horas de llorar"

Álex Remiro vivió una de sus noches más difíciles después del empate entre Athletic y Real Sociedad. Después de cuajar una buena actuación, en porteró falló en los últimos minutos del derbi vasco, dejando así escapar la victoria para los txuri-urdin por el gol de Iker Muniain.

Sobre ello ha hablado en El Tercer Tiempo: "No te voy a mentir, ha sido la peor noche de mi vida, no he podido dormir. Ya me he pegado mis horas de llorar, de pensar en lo ocurrido, de pasar el trago e ir al entrenamiento de hoy con las mayores fuerzas que he podido".

"Normalmente, esas faltas laterales las suelo tener dominadas pero, una vez que sale el balón, tenía la intención de ir hacia él frontalmente, en vez de lateral, no sé porque voy de puños, porque no era un balón para ello, quizás me da miedo dejar la pelota muerta con las dos manos, poco más que aprender y corregí", ha continuado explicando el portero de la Real Sociedad.

Muniain celebra su gol con el banquillo LaLiga

Pese al fallo, sus compañeros le arroparon después del derbi vasco. E incluso también sus rivales le animaron: "Son las que más me emocionan, por lo que pasó en los últimos años. Me dijeron que no tenía que estar así por una acción, que había salvado al equipo en un par de ocasiones, que llevaba una gran temporada. Unai Simón, por ejemplo, que en el derbi pasado tuvo una acción parecida, me animaba, lo mismo que Muniain o Willians, porque estaba totalmente hundido".

Antes de eso, muchos criticaron a Remiro por su presunta celebración de la expulsión de Íñigo Martínez. Pero el portero realista ha querido matizar lo sucedido: "No tiene que ver con él. Celebré todos los duelos que ganamos, suelo estar muy metido en el partido. Cuando sacamos algo de provecho en un golpeo mío, como fue la segunda amarilla, pues lo celebro por el contexto, no tiene nada que ver con él".

Título de La Liga

La Real Sociedad se ha convertido en uno de los grandes candidatos a ganar el título de La Liga esta temporada 2021/2022 y sobre ello ha hablado el guardameta: "No pensamos en ganar La Liga, ni siquiera en el liderato. Nos estaríamos equivocando si pensamos que ahora tenemos opciones de ganarla. Además, Imanol ya nos inculca a ir partido a partido. Está muy bien la racha de 14 partidos, pero nada más".

[Más información - El Athletic empata al líder en el descuento: un tanto de Muniain frena a la Real Sociedad en el derbi vasco]

Sigue los temas que te interesan