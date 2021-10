Guardiola: "No tengo ninguna duda de que Xavi está listo para entrenar al Barça"

La noticia de la semana en el fútbol europeo ha sido la destitución de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona. Los resultados no han acompañado al técnico neerlandés y después de especularse con su posible despido durante semanas, el Barça confirmó la noticia tras la derrota contra el Rayo Vallecano en La Liga.

La destitución de Koeman ha provocado que se hable de Xavi como su sustituto. Mientras eso pasa, es Sergi el que ha tomado las riendas del primer equipo culé en calidad de técnico interino. Muchas han sido las reacciones por todo lo que ha ocurrido en Can Barça y una de ellas la protagoniza Guardiola.

El entrenador del Manchester City habló sobre el despido de Koeman y la posibilidad de que Xavi sea el próximo técnico del Barcelona, durante la previa del encuentro ante el Crystal Palace. No hay que olvidar que el ahora míster del Al Sadd fue pupilo de Guardiola en el Barça.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2021/2022 Reuters

Opción de Xavi Hernández

"No sé qué pasará. Sergi es ahora el entrenador, le deseo mucha suerte. Sobre Xavi, no sé qué va a pasar. No tengo ninguna duda de que está listo para hacer el trabajo. Conoce el entorno que es tan importante, conoce el juego y tiene la pasión. Tiene más experiencia ahora mismo que cuando yo tomé el equipo. Lo que Koeman sabe, lo que Sergi sabe, lo que Xavi sabe, lo que yo sé, es que el éxito depende de la calidad y del compromiso de los jugadores. Nuestra influencia en el partido es mucho menor de lo que la gente se cree. Es la calidad de los jugadores. El éxito que yo tuve en el Barcelona fue por la calidad de los jugadores que tuvimos, incluido Xavi. La calidad de Ronald, Sergi, Xavi... por supuesto que es muy buena. Lo que les deseo a Sergi, y en el caso de que llegue Xavi, o el que sea, es lo mejor, paso a paso".

Destitución de Koeman

"Ronald y yo sabemos exactamente que dependemos, vivimos, esperamos y estamos ahí para obtener resultados. Nadie puede sobrevivir sin buenos resultados. Nadie. Somos juzgados por los resultados. Como amigo mío, le deseo todo lo mejor".

El City, eliminado de la Carabao Cup

"Nuestra eliminación fue noticia porque habíamos ganado las cuatro últimas ediciones. Jugar este torneo hasta el final y ganarlo no afectó el resto de competiciones. Me hubiese gustado seguir. Felicito al West Ham por su clasificación".

Más descanso

"No jugaremos más en la Carabao Cup, prepararemos los partidos de las próximas semanas. ¿Es bueno caer eliminados? Todo lo contrario. No se puede ganar todo el tiempo. Es parte del juego. En el fútbol, y en cualquier deporte, lo normal es perder más de lo que se gana".

