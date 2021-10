Laporta se pone firme por lo que le sucedió a Koeman: "No se puede volver a producir"

Ronald Koeman fue insultado, increpado e incluso algunos aficionados del Barcelona llegaron a golpear el coche en el que salió el técnico neerlandés del Camp Nou. Los hechos se produjeron después de que el conjunto azulgrana cayese ante el Real Madrid en El Clásico.

La derrota frente al Real Madrid sentó muy mal al barcelonismo, pero eso no disculpa lo que tuvieron que sufrir Koeman y su mujer, ya que esta acompañaba a su marido a su salida del estadio. Las reacciones continúan sucediéndose y este mismo miércoles ha tomado la palabra Laporta.

El presidente del Barça fue preguntado, por medios como Deportes Cuatro o Gol, por los incidentes contra Koeman por parte de un grupo de seguidores culés. "No se puede volver a producir", ha asegurado Joan Laporta. El dirigente, además, aseguró que en el club están trabajando para que algo así no ocurra nunca más.

Ya después de lo ocurrido, el Barcelona publicó un mensaje en Twitter para condenar los hechos: "El FC Barcelona condena públicamente las acciones violentas y de desprecio que ha vivido nuestro entrenador a la salida del Camp Nou. El club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables".

También el propio entrenador neerlandés ha hablado sobre ello públicamente: "Es un problema social, no creo haya solución a lo que pasó en mi salida del Camp Nou, es gente con problemas de educación, no saben lo que son normas y valores. El ambiente en el campo fue todo el contrario incluso con 0-2. No hay que fijarse mucho en estas personas. Ya lo vemos en los vídeos que nos graban en la ciudad deportiva al salir y entrar".

Uno de los compañeros de profesión que se ha mostrado más contundente a la hora de defender a Koeman y valorar lo sucedido ha sido Ancelotti: "Mi sensación era de molestia. Me sentía molesto. Esto no puede pasar, no se puede tolerar la mala educación. Creo que es un problema social, no es solo un problema del fútbol".

"Falta el respeto por la persona, no por el entrenador. Koeman es una persona que trabaja como entrenador. Cuando la gente insulta a una persona significa que falta el respeto en la sociedad", dijo el entrenador italiano en la rueda de prensa previa del partido entre Real Madrid y Osasuna. También Simeone se refirió a ello: "Es un problema más social que del fútbol mismo".

