El infierno de Koeman en su coche fue grabado... ¡para un documental!: "Dije 'voy a salir'"

Toma la palabra Ronald Koeman. El técnico del Barcelona reapareció este martes en rueda de prensa después de la derrota en El Clásico y el violento episodio que se vivió en los alrededores del Camp Nou con unos aficionados.

Koeman, que el domingo, a la salida del estadio, vio como el coche que conducía y en el que le acompañaba su mujer era rodeado y golpeado por decenas de hinchas, se mostró dolido por la escena que fue plenamente denunciada por el club.

El incidente

"No creo que haya solución. Es más un problema social. No sé si son culés, pero es gente con problemas de educación y que no sabe lo que son las normas y los valores. El ambiente, incluso con 0-2 en contra, fue todo lo contrario. No hay que fijarse en esas personas. Los tenemos grabando todo el día aquí (en la ciudad deportiva) al entrar y al salir.

Parece que ha sido solo conmigo, pero los jugadores con sus familias han pasado por lo mismo. Quizás conmigo ha sido más exagerado, pero ha pasado con todos. Hasta con Carles Puyol.

Hay que buscar otra fórmula para que no se repita esto, el club sabe que no se puede repetir una salida del campo así. Además, no hay que dar más atención porque es un problema social en todo el mundo".

Quiere disfrutar

"No me gusta. Mejor que aplaudan que esto, pero prefiero a la gente que sabe más que estos chicos y que sabe la situación del club y del equipo. Estamos mejorando cosas. No hay que fijarse en un resultado. Entiendo que es decepcionante perder con el Real Madrid, pero hubo y hay cosas positivas del camino en el que estamos. Soy mayorcito y quiero disfrutar de un sitio en el que quiero estar. Acepto las críticas por los resultados. Quiero disfrutar. Si son ocho años, un año o solo unos meses".

Mensaje de Ancelotti

"Depende de si ganas o pierdes, claro. En cualquier categoría, ser entrenador tiene su presión, pero en los equipos grandes hay más. Ancelotti, como técnico experimentado, sabe perfectamente llevar su función. Hemos hablado sobre esto y me ha dado ánimos. Sabe lo que es estar en un club grande y que las cosas no vayan como se espera. Hay más presión que en otros sitios.

Dentro había cámaras

"Sí, había gente detrás grabando, que era para un documental. Había uno con la camiseta del Arsenal. No pasé miedo. Hubo un momento en que dije 'voy a salir' y me dijo, mejor que no. Te están grabando y esperan que te metas con ellos, por lo que tienes que ser muy formal".

