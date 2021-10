Se desvela qué le dijo Ancelotti a Koeman tras la victoria del Real Madrid sobre el Barça en El Clásico

El Clásico dejó varios señalados en Can Barça, pero el más importante es Ronald Koeman. El Barcelona no acaba de encauzar su camino y eso ha provocado que la figura del técnico neerlandés haya sido criticada e incluso puesto en entredicho su continuidad como entrenador culé. Tal vez por sabe su complicada situación, Carlo Ancelotti le dejó un mensaje de tranquilidad a su colega de profesión.

Antes del partido entre Barça y Real Madrid, así como después del mismo, Koeman y Ancelotti mostraron una actitud muy cordial entre ambos. Pero fue después de que Sánchez Martínez señalase el final de El Clásico cuando se vio al técnico italiano yendo a saludar al neerlandés y dedicándole unas palabras.

Estas han sido captadas por las cámaras de Deportes Cuatro. "Es un trabajo complicado, hay que seguir", le dijo Ancelotti a Koeman después de la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona por 1-2 -con goles de Alaba y Lucas Vázquez para los blancos y del 'Kun' Agüero para los azulgranas-.

Ronald Koeman, en la banda del Camp Nou durante El Clásico Reuters

La respuesta de Koeman al técnico del Real Madrid fue una amplia sonrisa en señal de agradecimiento por sus comprensivas palabras. Ese respeto se trasladó también a sala de prensa. "Estoy feliz de ganar el Clásico porque es el partido más importante. No me gusta meterme en el otro equipo, pero ellos han jugado también un buen encuentro. Este no era un choque fácil y ganar nos deja contentos", dijo el italiano.

De hecho, antes de eso, ante el micrófono de Movistar Plus, Carlo Ancelotti quiso señalar que ve al Barcelona luchando hasta el final, pese al inicio complicado de temporada: "Hemos sufrido en este partido porque el rival juega muy bien con la pelota. El Barça va a estar hasta el final de la lucha".

Koeman, tocado

Por desgracia, no todo fueron buenas palabras para Koeman. El entrenador culé fue increpado por su propia afición a la salida del Camp Nou. De recibir insultos a sufrir golpes en su coche. Una imagen tan desagradable como inaceptable y que el mismo Barcelona condenó en sus redes sociales: "El FC Barcelona condena públicamente las acciones violentas y de desprecio que ha vivido nuestro entrenador a la salida del Camp Nou. El club tomará las medidas de seguridad y disciplinarias para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables".

