Dani Carvajal: "Miro hacia delante porque quiero seguir ganando con la camiseta del Real Madrid"

El Real Madrid se llevó el primer Clásico de la temporada 2021/2022, gracias a su victoria por 1-2 en el Camp Nou frente al Barcelona. Un duelo en el que marcaron David Alaba y Lucas Vázquez para el conjunto blanco, y en el que jugadores como Luka Modric acabaron firmando una cifra redonda de partidos con la elástica merengue. Si 400 cumplió el croata, 300 firmó Dani Carvajal.

En el entrenamiento de este lunes, primero de preparación del partido intersemanal ante Osasuna, Florentino Pérez le hizo entrega a Dani Carvajal de la camiseta conmemorativa por sus 300 partidos vistiendo la camiseta blanca en la Ciudad Real Madrid.

"Es un orgullo tremendo conseguir esta cifra de partidos con esta camiseta. Me gustaría no quedarme aquí y cumplir muchos más. Ojalá pueda seguir ayudando a este club a conseguir más títulos", comentó Carvajal tras recibir la camiseta por su partido 300 con el Real Madrid.

El de Leganés continuó hablando y afirmó que tiene mucho hambre: "Siempre es un quiero más, dentro de dos días tenemos de nuevo otro partido y queremos volver a ganar con esta camiseta". "Imagino que cuando me retire o no esté en este club valoraré mucho más todos estos partidos, pero a día de hoy no echo la vista atrás. Miro hacia adelante porque quiero ganar más con esta camiseta", agregó.

Precisamente, El Clásico sirvió para volver a ver a Carvajal vestido de corto tras superar su última lesión: "Pude ayudar al equipo unos minutos para conseguir la victoria. Introduciéndome con el equipo poco a poco y a ver si en los siguientes partidos puedo contar con más minutos y recuperar mi buen estado de forma. Tocar madera para que me respeten un poco más las lesiones y tener más continuidad".

Los 100 de Marcelo

También estuvo de aniversario Marcelo la pasada semana. Fue en el partido contra el Shakhtar Donetsk cuando el capitán llegó al centenario en la Champions League: "Me produce mucha alegría. Es otro objetivo cumplido. Quiero seguir cumpliendo más objetivos y ojalá juegue más partidos para subir esta cifra".

Marcelo y Florentino Pérez, en la entrega de la camiseta conmemorativa por los 100 partidos en la Champions Real Madrid

"Me quedaría con el primer partido, que es donde comenzó la carrera hacia los 100 partidos. Hay muchos partidos importantes, finales ganadas, pero sin el primero no hubiera habido todos los demás", finalizó el brasileño, quien recibió la camiseta conmemorativa, al igual que Modric y Carvajal, este lunes en la Ciudad Real Madrid.

