Modric: "Son más de nueve años de sueños y felicidad en el Real Madrid, voy a por más"

"He disfrutado desde el momento en que llegué y he cumplido mi sueño de jugar en el Real Madrid. Todo lo que ha llegado después ha sido algo impresionante y que nunca me imaginaba. Estoy contento y agradecido por todo lo que me ha pasado en este tiempo y vamos a por más", ha continuado diciendo el internacional croata.

Consejo a la nueva generación

Los futbolistas sirven de ejemplo para los más pequeños y Luka Modric no es una excepción. Es por esto por lo que el '10' del Real Madrid no dudó a la hora de enviar un consejo a la nueva generación: "Si juegan al fútbol como en este caso, que se pongan alguna meta y la intenten conseguir".

"Tienen que pelear, creer en sí mismos, trabajar todos los días para conseguir lo que quieres y si vas de verdad a por eso, creo que todo se puede conseguir con dedicación, trabajo y amor por lo que haces", ha sentenciado un Modric que continúa siendo un pilar fundamental del trece veces campeón de Europa.

[Más información - Modric: "Para mí Benzema merece el Balón de Oro por este último año y su trayectoria, ojalá lo gane"]