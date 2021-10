Haaland hace saltar las alarmas en el Borussia Dortmund: no volverá hasta 2022

Erling Haaland se ha convertido en el pilar fundamental del Borussia Dortmund. Ha sido el gran goleador del conjunto aurinegro desde que llegó en el mercado de invierno de 2020, procedente del Red Bull Salzburgo. Con las salidas de jugadores como Achraf Hakimi o Jadon Sancho, el noruego se quedó como el buque insignia del club, pero ahora el equipo tendrá que sobrevivir sin él.

Al menos tendrá que hacerlo hasta el próximo año 2022. Y es que las molestias que venía arrastrando el futbolista se intensificaron en el duelo de la Champions League contra el Ajax de Ámsterdam. ¿El resultado? Un Haaland lesionado y pudiéndose perder hasta 12 partidos de su equipo.

Así lo ha deslizado Jan Aage Fjörtoft. El exfutbolista noruego es uno de los íntimos amigos de la familia Haaland y por este motivo sabe cómo se encuentra el delantero del Borussia Dortmund. "Puede ser que el partido contra el Ajax (0-4) haya sido el último en lo que resta de año", ha revelado en declaraciones para la televisión de Noruega.

Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund Reuters

El diario Bild también habla de la lesión de Erling Haaland. El medio alemán señala que el internacional noruego sufre un desgarro muscular en el flexor de la cadera. En un principio, se pensaba que podría estar de vuelta en los terrenos de juego en el mes de diciembre, pero todo apunta a que habrá que esperar a 2022 para volver a ver al genial delantero rompiendo las porterías rivales.

Baja sensible

Marco Rose, entrenador del conjunto aurinegro, no quiso entrar de lleno en los problemas físicos de su futbolista. "No soy médico. Prefiero no especular. Erling está lesionado. Se trata de una lesión en el mismo muslo en el que sufrió la anterior, pero en un lugar diferente", explicó el técnico sin dar más detalles de lo que le ha sucedido al noruego.

Haaland ya ha marcado en lo que va de temporada 2021/2022 un total de 13 goles. Su baja es muy sensible para el Borussia Dortmund, ya que el delantero se perdería, de no volver hasta el próximo año, doce encuentros entre la Bundesliga, la Champions League y la DFB Pokal.

Un varapalo para el Dortmund y también para un Haaland que continúa siendo uno de los jugadores con más cartel en toda Europa. Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Bayern Múnich o incluso el Barcelona son algunos de los equipos que se mantienen atentos a su situación en el Borussia.

