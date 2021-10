Haaland hace magia con el balón: el increíble truco que va camino de convertirse en challenge

Erling Haaland se ha convertido en uno de los personajes del día en las redes sociales gracias a un vídeo que ha publicado en sus perfiles. ¿Qué hace en el vídeo? Pues bien, el delantero del Borussia Dortmund se coloca frente a la portería con tres balones seguidos y una diana colocada en toda la escuadra.

El objetivo era golpear con cada balón la diana. ¿Lo conseguirá o no? El vídeo ha sido todo un fenómeno viral, que acumula cientos de miles de visualizaciones y de 'me gusta'. Entre ellos el de Ronaldo Nazario. Y no es para menos, lo que hace es salvaje.

Ni él mismo se podía creer al acabar el reto que lo había conseguido. Se llevó las manos a la cabeza, mientras mostraba cara de incredulidad. Una barbaridad solo al alcance de unos pocos elegidos. La pregunta ahora es: ¿se convertirá esto en el challenge de moda en Instagram?

La puntería del internacional noruego fue tan brutal, que la diana acabó cayéndose reventada tras los tres impactos de pura potencia de un Erling Haaland que tiene como locos a los más grandes clubes del fútbol europeo.

