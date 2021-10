Vinicius desmiente el "era culé" de Cury: "Vamos para el mejor del mundo, el Real Madrid"

Real Madrid y Barcelona se vieron las caras por primera vez en la temporada, cayendo la victoria del lado blanco en El Clásico. Uno de los grandes protagonistas en el Camp Nou fue un Vinicius Júnior que fue el auténtico dueño de la banda izquierda del campo, dejando retratado a Mingueza, quien fue cambiado al descanso por Koeman.

'Vini' es el jugador de moda y eso lo ha aprovechado André Cury para hablar de él. El ojeador del Barça en Brasil afirmó, en declaraciones para la Cadena SER, que Vinicius es culé. Sí, culé. "Sí, Vinicius estaba fichado por el Barça. Los dos agentes del jugador eran muy amigos míos. Esté tema para nosotros ya estaba, pero en el último segundo mis amigos me traicionaron a mí y al club. Desde 2017 no nos hablamos", comenzó diciendo.

"Vinicius era culé. Lloró con el 6-1 del Barça al PSG, era culé culé", afirmó un André Cury que también habló de Rodrygo: "Nunca mencionaba a Rodrygo, pero cuando nos traicionaron con Vinicius les dije que tenía a un jugador más completo, Rodrygo. Lo arreglamos con Rodrygo, pero no lo cerramos porque el Barça no quiso".

Vinicius, durante El Clásico Reuters

Ante esto, unos mensajes que fueron publicados el pasado 2020 vuelven a estar de actualidad. Y todo porque en ellos Vinicius afirmó que quería jugar en el Real Madrid. Ni Barça ni ningún otro. Solo Real Madrid. "Después del Sudamericano sub17 tuvimos cinco clubes de distintos países que vinieron y dijeron que estaban preparados para hacer una oferta", contaron Lucas Mineiro y Frederico Pena, CEO de la empresa TFM, en un documental ya público.

"Fred me llamó y me dijo. 'Tenemos que hablar con Vini'. Llegó la hora y tiene que tomar una decisión. Real Madrid o Barcelona. 'Ve y toma la decisión con tu familia'. Y él me mandó un mensaje muy simple y muy claro. 'Vamos para el mejor del mundo, Real, papito'", continuó relatando Mineiro.

¿Y 'Vini'?

En ese documental, el propio Vinicius aseguró que solo quería jugar en el Real Madrid: "Cuando fui al Sudamericano sub17 mis padres se marcharon a Barcelona. Volvieron y dos días después se fueron para Madrid. Visitaron el club y miraron todo y sintieron que ese era el lugar. El Madrid es el club más grande del mundo y el que más títulos tiene. Siempre seguí al Real Madrid. Y yo escogí dónde quería jugar". Incluso su padre desveló que "él siempre fue aficionado del Real Madrid".

