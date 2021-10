El plan que tiene Ancelotti para Camavinga en el Real Madrid

El Real Madrid no para. Después de una semana con dos partidos, llegan otros cuatro encuentros en los próximos catorce días antes de que tenga lugar el último parón de selecciones de este año 2021. Un momento perfecto para que jugadores como Eduardo Camavinga recuperen protagonismo ante la carta de duelos que tiene por delante el conjunto blanco.

El joven futbolista de 18 años -cumple 19 el próximo 10 de noviembre- no tuvo minutos en El Clásico frente al Barcelona. Carlo Ancelotti repitió once titular ante el Shakhtar Donetsk y contra el eterno rival, pero el mediocentro francés no llegó a saltar al terreno de juego en el Camp Nou.

Esta semana llegan dos nuevos partidos para el conjunto blanco y ahí sí el galo tendrá una nueva oportunidad para demostrar que es el futuro del club. El centrocampista llegó casi por sorpresa al final del mercado de fichajes de verano al Santiago Bernabéu y en su primera aparición con la camiseta madridista se ganó a la afición.

Desde entonces, el mediocentro ha participado en ocho encuentros del Real Madrid entre La Liga y la Champions League. En estos ha conseguido marcar un gol y dar una asistencia. Incluso ha sido titular en tres ocasiones, una de ellas en la máxima competición continental, pero en los dos últimos encuentros ligueros no tuvo esa suerte.

Ni ante el Athletic ni frente al Barcelona jugó. Si bien es cierto que contra los leones causó baja por un golpe. Recuperado y con ganas de volver a mostrar el jugador que es, Camavinga va ganando terreno paso a paso. Hay que tener paciencia, pero es un futbolista con mucha ambición y que así lo deja ver cuando tiene ocasión en el terreno de juego. Velocidad, potencia, físico y visión de juego. Un centrocampista total.

Un buen momento

Ancelotti no tiene prisas. Sabe que es un jugador muy joven, pero también con mucha proyección. De hecho, nunca omite su nombre cuando habla del presente y del futuro del club. Pero aunque esté presente esa paciencia, con el intenso calendario, este es un buen momento para que Camavinga siga acumulando minutos y eso el técnico italiano lo sabe.

Con la carga de minutos de jugadores como Modric, Kroos o Casemiro y ante la baja de Fede Valverde por lesión, su nombre vuelve a adquirir relevancia para estos dos próximos duelos frente a Osasuna y Elche de La Liga. La próxima semana, el Real Madrid se enfrentará a dos nuevos encuentros en la misma semana, esta vez ante el Shakhtar en Champions y contra el Rayo Vallecano en el torneo liguero.

A todo esto hay que sumar la ilusión que ha despertado el ex del Rennes en la afición madridista. Algo que no ha pasado tampoco desapercibido para el club de Concha Espina. Este especial sentimiento no surge así porque sí entre los seguidores blancos, por lo que es importante que la comunión entre la hinchada y Camavinga continúe fortaleciéndose. Para ello debe jugar primero, pero también brillar.

