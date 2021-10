Lorena González revela la consecuencia de su comentario sobre Camavinga: "Me han sacado de TVE"

La periodista Lorena González ha reaparecido en los medios por primera vez tras el escándalo que suscitaron sus palabras hace apenas un mes. La reportera ha elegido Radio Marca, concretamente el programa 'Marcador', para hablar sobre el asunto que la ha llevado a copar titulares y del que aún trata de recuperarse. La polémica surgió durante la emisión de 'Estudio Abierto', programa de la cadena Teledeporte de TVE donde trabajaba, cuando la voz de la periodista se coló durante la emisión de unas imágenes en las que aparecía Eduardo Camavinga, nuevo fichaje del Real Madrid. "Tío, es más negro que el traje", se le escuchó decir a la joven en referencia al color de piel del jugador natural de Angola. Una expresión que fue automáticamente catalogada de "racista" y por la que ha tenido que pagar un alto precio.

La cadena pública no dudó en condenar automáticamente tal hecho y abrió un expediente informativo al respecto para aclarar lo que había ocurrido. Acciones a las que se sumó la propia protagonista de este asunto, que pidió disculpas no sin antes apuntar que en la actualidad "se radicaliza y politiza todo demasiado". Varias semanas han pasado desde que sucedieron los acontecimientos, tiempo suficiente para que Lorena González haya querido contar lo que le ha acarreado esta aparente 'metedura de pata'.

Lorena González en Teledeporte de TVE.

"Fue un error por el cual he pedido perdón y que ya tiene unas secuelas importantes", dijo la reportera, que explicó cuáles habían sido las medidas que había tomado la cadena pública en referencia a su caso. "Yo no soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha acarreado que me hayan sacado de forma abrupta de TVE. He pedido perdón por un error, por un comentario que hice a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista porque jamás lo hice", asiente González.

La joven se reafirma en que no considera que sus desafortunadas palabras tuvieran connotaciones racistas, algo que aún sigue generando bastante controversia en las redes sociales. "Para mí no es un comentario nada despectivo o peyorativo. No estoy menospreciando al jugador, no estoy comparando su color de piel con nada despectivo ni feo. No saldría de mi boca jamás un comentario feo en ese sentido, ni a micrófono cerrado ni abierto", rubrica la periodista, que afirma haberse puesto en contacto con el otro protagonista de esta historia. "He hablado personalmente largo y tendido con Camavinga y en ningún momento se sintió ofendido", ha explicado en Radio Marca, donde sentencia: "Algunos quieren ser más papistas que el Papa".

Lorena González sigue manteniendo que sus palabras hacia el futbolista no tenían connotaciones racistas.

Pese a que Lorena González parece ser tajante en lo referente a sus polémicas palabras, reconoce que toda la vorágine que se ha creado a su alrededor le está afectado también en su ámbito personal. "Tengo familia, ansiedad y una casa que pagar... esto es demasiado desmesurado", ha dicho este sábado la ya exreportera de Teledeportes. "Llevo 11 años ejerciendo esta profesión, que también me ha decepcionado mucho, pero he intentado hacerla siempre con el máximo respeto y en televisión estamos muy expuestos", añade la periodista, que ha aprovechado esta ocasión para señalar algunos de los obstáculos con los que ha tenido que convivir durante su andadura profesional. "Yo he vivido el machismo casi a diario en esta profesión también, nadie me ha regalado nada. Intento ejercer esta profesión con el máximo respeto a todo, y sí, es un patinazo, pero no como para intentar acabar con la carrera de nadie ni con la salud de nadie", ha terminado diciendo Lorena visiblemente compungida. Una polémica que seguramente vaya a recordar el resto de su vida.

Sigue los temas que te interesan